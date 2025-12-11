Foram divulgadas nesta quinta-feira, 11, as imagens do circuito de monitoramento da Prefeitura de Franca que registraram o capotamento ocorrido na noite dessa quarta-feira, 10, na avenida Abrahão Brickmann, no Parque Vicente Leporace, na região Norte da cidade. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

No vídeo, é possível ver o momento em que um dos carros parou na fila de veículos para fazer o retorno ou entrar no Jardim Portinari.

Poucos segundos depois, o motorista que vinha atrás não percebeu a parada e atingiu a lateral traseira do carro à frente. Com o impacto, o veículo que causou a batida perdeu o controle e capotou no meio da avenida.