Foram divulgadas nesta quinta-feira, 11, as imagens do circuito de monitoramento da Prefeitura de Franca que registraram o capotamento ocorrido na noite dessa quarta-feira, 10, na avenida Abrahão Brickmann, no Parque Vicente Leporace, na região Norte da cidade. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
No vídeo, é possível ver o momento em que um dos carros parou na fila de veículos para fazer o retorno ou entrar no Jardim Portinari.
Poucos segundos depois, o motorista que vinha atrás não percebeu a parada e atingiu a lateral traseira do carro à frente. Com o impacto, o veículo que causou a batida perdeu o controle e capotou no meio da avenida.
Moradores e pedestres que passavam pelo local correram para ajudar o motorista, que saiu sozinho do carro.
A via precisou ser interditada até a retirada do veículo tombado, o que deixou o trânsito lento durante parte da noite.
A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.