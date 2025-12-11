13 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ACIDENTE

Câmera filma capotamento na av. Abrahão Brickmann; ASSISTA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Prefeitura de Franca
Carro capotado após colisão na avenida Abrahão Brickmann, em Franca
Carro capotado após colisão na avenida Abrahão Brickmann, em Franca

Foram divulgadas nesta quinta-feira, 11, as imagens do circuito de monitoramento da Prefeitura de Franca que registraram o capotamento ocorrido na noite dessa quarta-feira, 10, na avenida Abrahão Brickmann, no Parque Vicente Leporace, na região Norte da cidade. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

No vídeo, é possível ver o momento em que um dos carros parou na fila de veículos para fazer o retorno ou entrar no Jardim Portinari.

Poucos segundos depois, o motorista que vinha atrás não percebeu a parada e atingiu a lateral traseira do carro à frente. Com o impacto, o veículo que causou a batida perdeu o controle e capotou no meio da avenida.

Moradores e pedestres que passavam pelo local correram para ajudar o motorista, que saiu sozinho do carro.

A via precisou ser interditada até a retirada do veículo tombado, o que deixou o trânsito lento durante parte da noite.

A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários