Uma motociclista sofreu um ferimento grave na perna após se envolver em um acidente com outra motocicleta no fim da tarde desta quinta-feira, 11, no cruzamento da avenida Major Nicácio com a rua Tomás Gonzaga, na região central de Franca.

Segundo a Polícia Militar, os dois motociclistas seguiam pela rua Tomás Gonzaga e, ao entrarem na Major Nicácio, por motivos a serem esclarecidos, acabaram colidindo. Com o impacto, a motocicleta da jovem tombou e caiu sobre a perna dela, que ainda foi arrastada por alguns metros.

A vítima sofreu um corte profundo e recebeu atendimento de uma equipe da Unimed, sendo encaminhada ao Hospital São Joaquim. O outro motociclista envolvido não se feriu.