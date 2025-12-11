O In Concert será realizado nesta quinta-feira, 11, às 20h, na Concha Acústica, no Centro de Franca. O evento, promovido pela Umadef (União das Mocidades da Assembleia de Deus de Franca), reúne 40 integrantes do coral jovem e apresenta um repertório evangelístico com arranjos preparados especialmente para a data.
O coordenador musical da Umadef, William Taveira, explicou que o formato atual nasceu de uma mobilização iniciada há oito anos, quando um pequeno grupo passou a cantar na rua durante o mês de dezembro. “Eu e meu amigo juntamos outras pessoas para cantar ali cinco ou seis canções e percebemos que o pessoal começou a parar para ouvir”, disse.
A iniciativa cresceu e, há três anos, passou a ser organizada oficialmente pela Umadef, recebendo o nome de In Concert. Desde então, o repertório é escolhido para destacar a divisão vocal e a estrutura do coral.
Para esta edição, o grupo preparou dez músicas com arranjos próprios para as 40 vozes, além da participação da banda da Umadef. Os cantores Pietro Eduardo, Dani Moreira e Emylee Lauren assumem trechos solos ao longo da apresentação. Entre as músicas, os jovens Matheus Lopes, Gabriel Batista, Higor José Nascimento e Luis Felipe Bueno compartilham breves mensagens de fé.
“O nosso objetivo é trazer uma mensagem de esperança e apresentar Jesus como centro daquilo que vamos cantar”, relatou William.
No ano passado, cerca de 100 pessoas acompanharam toda a apresentação no Centro. A expectativa é que o público seja ainda maior nesta edição. "A gente chama a atenção das pessoas através da musicalidade e da divisão vocal para levar a mensagem de Jesus. A nossa expectativa é que muitos sejam alcançados", expressou.
A organização envolve a direção da Umadef, com o coordenador-geral Cristóvão Ferreira, a liderança de Andrew Ribeiro e Thiago Castro e o departamento musical formado por William Taveira, os regentes João Paulo, Isadora e Poliana e o secretário Lázaro Macedo.
A apresentação é aberta ao público.
