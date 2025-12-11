O In Concert será realizado nesta quinta-feira, 11, às 20h, na Concha Acústica, no Centro de Franca. O evento, promovido pela Umadef (União das Mocidades da Assembleia de Deus de Franca), reúne 40 integrantes do coral jovem e apresenta um repertório evangelístico com arranjos preparados especialmente para a data.

O coordenador musical da Umadef, William Taveira, explicou que o formato atual nasceu de uma mobilização iniciada há oito anos, quando um pequeno grupo passou a cantar na rua durante o mês de dezembro. “Eu e meu amigo juntamos outras pessoas para cantar ali cinco ou seis canções e percebemos que o pessoal começou a parar para ouvir”, disse.

A iniciativa cresceu e, há três anos, passou a ser organizada oficialmente pela Umadef, recebendo o nome de In Concert. Desde então, o repertório é escolhido para destacar a divisão vocal e a estrutura do coral.