O gerente James Cristian, de 46 anos, foi condenado a 13 anos e 6 meses de prisão pelo homicídio qualificado da namorada, Amanda Maria Farias de Araújo, de 27 anos. O julgamento aconteceu nesta quinta-feira, 11, no Tribunal do Júri de Franca.
Durante o julgamento, a acusação afirmou que o crime foi cometido de forma cruel e que James utilizou um recurso que impediu Amanda de se defender — fatores que agravaram a pena prevista no Código Penal.
O crime aconteceu em 2024, no Jardim Paulistano. De acordo com a investigação, James atropelou Amanda de propósito com seu carro, causando a morte imediata devido à força do impacto.
No julgamento, o Conselho de Sentença considerou que as provas apresentadas eram suficientes para condená-lo por homicídio qualificado. Os jurados, porém, decidiram desclassificar a acusação inicial de feminicídio.
Testemunhas e imagens de segurança apresentadas em plenário demonstraram que o atropelamento foi deliberado, afastando a tese de acidente ou reação emocional momentânea sustentada pela defesa. A decisão considerou, ainda, que a vítima não teve qualquer chance de se proteger no momento em que foi atingida.
A pena de 13 anos e 6 meses de reclusão será cumprida em regime inicialmente fechado, segundo a sentença proferida pelo juiz responsável pelo caso.
Pacato Cidadão 1 dia atrasTomaram que o vistam de mulher e usem dele na cadeia. Aqui em Franca é um tal de ex matar o atual ou matar a ex ou matar a familia da ex. Eu hein... Franca, melhor cidade para se viver no Brazil. #quefase