O gerente James Cristian, de 46 anos, foi condenado a 13 anos e 6 meses de prisão pelo homicídio qualificado da namorada, Amanda Maria Farias de Araújo, de 27 anos. O julgamento aconteceu nesta quinta-feira, 11, no Tribunal do Júri de Franca.

Durante o julgamento, a acusação afirmou que o crime foi cometido de forma cruel e que James utilizou um recurso que impediu Amanda de se defender — fatores que agravaram a pena prevista no Código Penal.

O crime aconteceu em 2024, no Jardim Paulistano. De acordo com a investigação, James atropelou Amanda de propósito com seu carro, causando a morte imediata devido à força do impacto.