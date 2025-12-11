13 de dezembro de 2025
SENTENÇA

Gerente de Franca é condenado a 13 anos por matar namorada

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Arquivo/GCN
Gerente James Cristian, de 46 anos, foi condenado por matar atropelada Amanda Maria Farias de Araújo, de 27 anos, em 2024
Gerente James Cristian, de 46 anos, foi condenado por matar atropelada Amanda Maria Farias de Araújo, de 27 anos, em 2024

O gerente James Cristian, de 46 anos, foi condenado a 13 anos e 6 meses de prisão pelo homicídio qualificado da namorada, Amanda Maria Farias de Araújo, de 27 anos. O julgamento aconteceu nesta quinta-feira, 11, no Tribunal do Júri de Franca.

Durante o julgamento, a acusação afirmou que o crime foi cometido de forma cruel e que James utilizou um recurso que impediu Amanda de se defender — fatores que agravaram a pena prevista no Código Penal.

O crime aconteceu em 2024, no Jardim Paulistano. De acordo com a investigação, James atropelou Amanda de propósito com seu carro, causando a morte imediata devido à força do impacto.

No julgamento, o Conselho de Sentença considerou que as provas apresentadas eram suficientes para condená-lo por homicídio qualificado. Os jurados, porém, decidiram desclassificar a acusação inicial de feminicídio.

Testemunhas e imagens de segurança apresentadas em plenário demonstraram que o atropelamento foi deliberado, afastando a tese de acidente ou reação emocional momentânea sustentada pela defesa. A decisão considerou, ainda, que a vítima não teve qualquer chance de se proteger no momento em que foi atingida.

A pena de 13 anos e 6 meses de reclusão será cumprida em regime inicialmente fechado, segundo a sentença proferida pelo juiz responsável pelo caso.

  • Pacato Cidadão 1 dia atras
    Tomaram que o vistam de mulher e usem dele na cadeia. Aqui em Franca é um tal de ex matar o atual ou matar a ex ou matar a familia da ex. Eu hein... Franca, melhor cidade para se viver no Brazil. #quefase