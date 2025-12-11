O Sesi Franca começa a luta por mais um título internacional. A equipe brasileira enfrenta o Instituto de Córdoba, da Argentina, pela estreia no Grupo D da BCLA (Basketball Champions League Américas) 2025/2026. A partida será nesta quinta-feira, 11, às 19h30, no ginásio La Casa del Deporte, em Concepción, no Chile.
Com um time remodelado após a última temporada, o time francano busca voltar a disputar o título da BCLA após ser campeão da competição em 2022/23. Além do título naquele ano, a equipe conquistou o Campeonato Mundial de Clubes, disputado em Singapura.
Nas duas últimas edições da BCLA, o Franca ficou de fora das decisões. Em 2023/24 parou nas quartas de final ao perder para o Maccabi, do Uruguai; e em 2024/25, foi eliminado pelo Flamengo, nas semifinais, na Final Four disputada no Rio de Janeiro.
O técnico Helinho Garcia conta com quatro estrangeiros nessa temporada, contratados para reforçar o time no NBB (Novo Basquete Brasil) e na BCLA, sendo o panamenho Luis Rodríguez, o argentino Juan Laterza e os norte-americanos Corderro Bennett. Também chegaram para a temporada os pivôs Cristiano Felício e Rafael Mineiro, além da manutenção dos ídolos do clube, David Jackson, Lucas Dias e Georginho.
O Instituto estreou no Grupo D com uma vitória por 80 a 74, sobre a Universidad, equipe anfitriã nesta primeira janela da BCLA. Depois dessas partidas no Chile, as equipes voltam a se enfrentar em janeiro, com a sede da chave em Franca e em fevereiro, em Córdoba, na Argentina. As duas equipes melhores classificadas, avançam na competição.
Após enfrentar os argentinos, o Franca enfrentará a Universidad, nesta sexta-feira, 12, voltando ao Brasil para a sequência do NBB (Novo Basquete Brasil). A próxima partida dos francanos na competição nacional será neste dia 18 contra o Pato Basquete, no Paraná.
