O espírito natalino tomará conta do Clube Castelinho, em Franca, na véspera de Natal. Pelo nono ano consecutivo, um grupo de voluntários organizará o tradicional Almoço do Bem, que será realizado no dia 24 de dezembro, ao meio-dia.

O evento deve reunir aproximadamente duas mil pessoas, entre crianças e adultos, proporcionando uma refeição especial para famílias que não têm a oportunidade de viver esse momento. Os convidados são indicados por entidades assistenciais de Franca, como a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), o Berçário Dona Nina e a Associação Caminhar, entre outras.

Festa completa

O evento vai muito além da alimentação. O cardápio, preparado pelo Buffet Spazio, inclui pratos típicos natalinos, bebidas e sobremesas. O ambiente contará com decoração temática, área kids para as crianças e uma recepção calorosa com músicas natalinas e show de banda ao vivo.