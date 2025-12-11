O espírito natalino tomará conta do Clube Castelinho, em Franca, na véspera de Natal. Pelo nono ano consecutivo, um grupo de voluntários organizará o tradicional Almoço do Bem, que será realizado no dia 24 de dezembro, ao meio-dia.
O evento deve reunir aproximadamente duas mil pessoas, entre crianças e adultos, proporcionando uma refeição especial para famílias que não têm a oportunidade de viver esse momento. Os convidados são indicados por entidades assistenciais de Franca, como a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), o Berçário Dona Nina e a Associação Caminhar, entre outras.
Festa completa
O evento vai muito além da alimentação. O cardápio, preparado pelo Buffet Spazio, inclui pratos típicos natalinos, bebidas e sobremesas. O ambiente contará com decoração temática, área kids para as crianças e uma recepção calorosa com músicas natalinas e show de banda ao vivo.
Ao final da celebração, a solidariedade se materializa em presentes: cada convidado receberá brinquedo e panetone.
Origem e voluntariado
A iniciativa, que hoje mobiliza mais de 300 voluntários, nasceu de um desejo simples em família.
"A ideia surgiu porque minha filha, a Alice, queria fazer uma ceia de Natal para pessoas carentes. Evoluímos com a iniciativa, reunimos amigos e hoje celebramos mais um ano do Almoço do Bem. É uma satisfação enorme ver a felicidade das pessoas e ajudar o próximo", conta um dos organizadores, Agenor Gado.
Como colaborar?
O Almoço do Bem não possui patrocinadores empresariais; toda a estrutura é custeada exclusivamente por doações da comunidade. Quem quiser ajudar pode contribuir com qualquer valor em dinheiro ou se inscrever para trabalhar no dia.
Para os voluntários, o trabalho no dia 24 começa cedo, às 7h30, no Clube Castelinho.
Serviço para voluntários
- Cadastro: é necessário entrar em contato antecipadamente para se cadastrar e retirar a camiseta temática.
- Prazo: a retirada deve ser feita até as 16h do dia 23 de dezembro.
- Contato: mais informações pelo telefone/WhatsApp (16) 98251-0063.
