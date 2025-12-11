O trabalho desenvolvido pela assistência social de Franca ganhou reconhecimento estadual na última terça-feira, 9. A cidade é uma das 22 selecionadas para compor a coletânea “Vozes e Vínculos nos Territórios”, lançada oficialmente no Sesc Pompeia, na capital paulista, pelo Governo de São Paulo.
A inclusão de Franca na publicação deve-se à qualidade apresentada pelo serviço prestado pelos profissionais do Suas (Sistema Único de Assistência Social). A cidade garantiu seu espaço após um processo de seleção que envolveu 186 projetos inscritos de 95 municípios paulistas.
Seleção rigorosa
Dos quase 200 projetos iniciais, apenas 37 foram selecionados para exposição e, destes, somente 22 — incluindo o artigo de Franca — foram escolhidos para integrar o livro. O município figura ao lado de cidades como Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Osasco e Santos.
A obra funciona como um mosaico de boas práticas, mostrando o impacto real dos servidores que atuam na ponta, construindo vínculos e fortalecendo a proteção social nas comunidades.
Valorização do servidor
A secretária de Desenvolvimento Social do Estado, Andrezza Rosalém, destacou que o lançamento coroa o trabalho de quem está no dia a dia do atendimento.
“São Paulo merecia esse reconhecimento pela sua potência e pelo trabalho de cada um dos trabalhadores que implementam o SUAS. A coletânea vem para consolidar as experiências municipais e dar visibilidade à rica produção de conhecimento desenvolvida pelas equipes nos territórios”, afirmou a secretária.
O que a obra aborda?
A publicação reúne experiências nos eixos de trabalho social com famílias, ações comunitárias e proteção no domicílio. Segundo Tatiane Magalhães, diretora de Assistência Social da SEDS, o livro é a "consagração do esforço e da criatividade" dos profissionais.
"Os artigos reunidos nesta coletânea, como o de Franca, refletem a dedicação de quem está diariamente nos territórios, transformando realidades e construindo pontes entre as famílias e seus direitos", completou.
