O trabalho desenvolvido pela assistência social de Franca ganhou reconhecimento estadual na última terça-feira, 9. A cidade é uma das 22 selecionadas para compor a coletânea “Vozes e Vínculos nos Territórios”, lançada oficialmente no Sesc Pompeia, na capital paulista, pelo Governo de São Paulo.

A inclusão de Franca na publicação deve-se à qualidade apresentada pelo serviço prestado pelos profissionais do Suas (Sistema Único de Assistência Social). A cidade garantiu seu espaço após um processo de seleção que envolveu 186 projetos inscritos de 95 municípios paulistas.

Seleção rigorosa

Dos quase 200 projetos iniciais, apenas 37 foram selecionados para exposição e, destes, somente 22 — incluindo o artigo de Franca — foram escolhidos para integrar o livro. O município figura ao lado de cidades como Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Osasco e Santos.