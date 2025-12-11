Franca, por meio do PEI (Polo de Empregabilidade Inclusiva) e em parceria com o Governo do Estado, realiza nesta sexta-feira o 4º Mutirão de Laudos para pessoas com deficiência.

O atendimento acontecerá das 9h às 13h, na sede do Emprega Franca (rua Professor Laerte Barbosa Cintra, Residencial Baldassari - prédio anexo à Rodoviária). O objetivo central da ação é facilitar a emissão da documentação técnica necessária para que esses trabalhadores possam ingressar no mercado formal e preencher vagas destinadas a PCDs.

Documentação necessária

Para participar da avaliação, é indispensável que o candidato compareça munido de seu histórico médico. A avaliação depende da análise de documentos anteriores para validar a condição atual. É necessário levar: