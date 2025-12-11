13 de dezembro de 2025
OPORTUNIDADE

Emprego: Franca realiza Mutirão de Laudos para PCDs nesta sexta

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Sede do Emprega Franca, em prédio anexo à Rodoviária
Sede do Emprega Franca, em prédio anexo à Rodoviária

Franca, por meio do PEI (Polo de Empregabilidade Inclusiva) e em parceria com o Governo do Estado, realiza nesta sexta-feira o 4º Mutirão de Laudos para pessoas com deficiência.

O atendimento acontecerá das 9h às 13h, na sede do Emprega Franca (rua Professor Laerte Barbosa Cintra, Residencial Baldassari - prédio anexo à Rodoviária). O objetivo central da ação é facilitar a emissão da documentação técnica necessária para que esses trabalhadores possam ingressar no mercado formal e preencher vagas destinadas a PCDs.

Documentação necessária

Para participar da avaliação, é indispensável que o candidato compareça munido de seu histórico médico. A avaliação depende da análise de documentos anteriores para validar a condição atual. É necessário levar:

  • Laudos médicos antigos;
  • Exames realizados;
  • Receituários.

A análise é feita em parceria com o IMESC (Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo), órgão responsável por emitir o laudo caracterizador que valida a deficiência para fins trabalhistas.

Impacto real

A iniciativa tem apresentado resultados expressivos nas edições anteriores. Segundo a secretária de Inovação e Desenvolvimento, Lucimara Corrêa do Prado, 69 pessoas já foram inseridas no mercado de trabalho graças aos mutirões passados.

"Este laudo possibilita a inserção de PCDs no mercado de trabalho e faz parte de uma parceria nossa com o IMESC, parceiro do Programa ‘Meu Emprego Inclusivo’, junto com o Instituto de Tecnologia Social", explicou a secretária.

Para quem tiver dúvidas ou precisar de mais orientações antes de comparecer, o PEI disponibiliza canais de atendimento:

  • WhatsApp: (16) 99796-6956
  • E-mail: peifranca@itsbrasil.org.br

