Franca, por meio do PEI (Polo de Empregabilidade Inclusiva) e em parceria com o Governo do Estado, realiza nesta sexta-feira o 4º Mutirão de Laudos para pessoas com deficiência.
O atendimento acontecerá das 9h às 13h, na sede do Emprega Franca (rua Professor Laerte Barbosa Cintra, Residencial Baldassari - prédio anexo à Rodoviária). O objetivo central da ação é facilitar a emissão da documentação técnica necessária para que esses trabalhadores possam ingressar no mercado formal e preencher vagas destinadas a PCDs.
Documentação necessária
Para participar da avaliação, é indispensável que o candidato compareça munido de seu histórico médico. A avaliação depende da análise de documentos anteriores para validar a condição atual. É necessário levar:
- Laudos médicos antigos;
- Exames realizados;
- Receituários.
A análise é feita em parceria com o IMESC (Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo), órgão responsável por emitir o laudo caracterizador que valida a deficiência para fins trabalhistas.
Impacto real
A iniciativa tem apresentado resultados expressivos nas edições anteriores. Segundo a secretária de Inovação e Desenvolvimento, Lucimara Corrêa do Prado, 69 pessoas já foram inseridas no mercado de trabalho graças aos mutirões passados.
"Este laudo possibilita a inserção de PCDs no mercado de trabalho e faz parte de uma parceria nossa com o IMESC, parceiro do Programa ‘Meu Emprego Inclusivo’, junto com o Instituto de Tecnologia Social", explicou a secretária.
Para quem tiver dúvidas ou precisar de mais orientações antes de comparecer, o PEI disponibiliza canais de atendimento:
- WhatsApp: (16) 99796-6956
- E-mail: peifranca@itsbrasil.org.br
