A Prefeitura de Franca abriu as inscrições para a seletiva de basquete masculino destinada a adolescentes nascidos em 2011 e 2012.

A ação busca identificar novos talentos para compor as equipes de base Sub-14 e Sub-15, que serão preparadas para disputar competições regionais e estaduais ao longo de 2026.

Requisitos e perfil

A peneira não é destinada a iniciantes. Segundo a pasta, os candidatos devem ter conhecimento prévio da modalidade, dominar as regras do esporte e possuir disponibilidade para treinamentos no período da tarde no próximo ano.