A Prefeitura de Franca abriu as inscrições para a seletiva de basquete masculino destinada a adolescentes nascidos em 2011 e 2012.
A ação busca identificar novos talentos para compor as equipes de base Sub-14 e Sub-15, que serão preparadas para disputar competições regionais e estaduais ao longo de 2026.
Requisitos e perfil
A peneira não é destinada a iniciantes. Segundo a pasta, os candidatos devem ter conhecimento prévio da modalidade, dominar as regras do esporte e possuir disponibilidade para treinamentos no período da tarde no próximo ano.
"O objetivo da seletiva é oferecer oportunidades para jovens e adolescentes que já sabem jogar basquete e possuem aptidão esportiva para participar das equipes de treinamento e representar Franca em competições oficiais", ressaltou o secretário de Esporte e Cultura, Roberto Saad.
Datas e local
A avaliação técnica será realizada no ginásio "Pedrocão", localizado na rua dos Pracinhas, 510, no Residencial Paraíso.
Os testes acontecerão em dois dias, 22 e 23 de dezembro, e a presença é necessária em ambas as datas para avaliação completa.
Horários por categoria:
- Sub-14 (nascidos em 2012): Das 13h às 14h30.
- Sub-15 (nascidos em 2011): Das 14h30 às 16h.
O que levar?
Para participar, o candidato deve comparecer ao ginásio munido de:
- Documento de identidade com foto (RG);
- Roupa apropriada para prática esportiva;
- Tênis adequado para teste de aptidão;
- Garrafa de água;
- Toalha de rosto.
Inscrições gratuitas
O processo de inscrição é gratuito e deve ser realizado antecipadamente pela internet. Para participar, basta preencher o formulário disponível no link oficial (clique aqui).
