13 de dezembro de 2025
ESPORTE

Franca abre inscrições para seletiva de basquete Sub-14 e Sub-15

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Ginásio Pedrocão, onde acontecerão os testes
Ginásio Pedrocão, onde acontecerão os testes

A Prefeitura de Franca abriu as inscrições para a seletiva de basquete masculino destinada a adolescentes nascidos em 2011 e 2012.

A ação busca identificar novos talentos para compor as equipes de base Sub-14 e Sub-15, que serão preparadas para disputar competições regionais e estaduais ao longo de 2026.

Requisitos e perfil

A peneira não é destinada a iniciantes. Segundo a pasta, os candidatos devem ter conhecimento prévio da modalidade, dominar as regras do esporte e possuir disponibilidade para treinamentos no período da tarde no próximo ano.

"O objetivo da seletiva é oferecer oportunidades para jovens e adolescentes que já sabem jogar basquete e possuem aptidão esportiva para participar das equipes de treinamento e representar Franca em competições oficiais", ressaltou o secretário de Esporte e Cultura, Roberto Saad.

Datas e local

A avaliação técnica será realizada no ginásio "Pedrocão", localizado na rua dos Pracinhas, 510, no Residencial Paraíso.

Os testes acontecerão em dois dias, 22 e 23 de dezembro, e a presença é necessária em ambas as datas para avaliação completa.

Horários por categoria:

  • Sub-14 (nascidos em 2012): Das 13h às 14h30.
  • Sub-15 (nascidos em 2011): Das 14h30 às 16h.

O que levar?

Para participar, o candidato deve comparecer ao ginásio munido de:

  • Documento de identidade com foto (RG);
  • Roupa apropriada para prática esportiva;
  • Tênis adequado para teste de aptidão;
  • Garrafa de água;
  • Toalha de rosto.

Inscrições gratuitas

O processo de inscrição é gratuito e deve ser realizado antecipadamente pela internet. Para participar, basta preencher o formulário disponível no link oficial (clique aqui).

