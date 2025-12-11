A Secretaria de Esporte e Cultura, em parceria com a Sociedade Esportiva Franca, promove nesta quinta-feira, 11, uma agenda que combina música ao vivo e atividades esportivas.
Das 16h30 às 18h30, o Terminal Rodoviário recebe a apresentação do músico Tiago Bertoloni, pelo projeto Música em Todos os Cantos. À noite, a partir das 19h15, ocorre mais uma edição do Passeio Ciclístico Noturno, com saída marcada para as 19h30 no Poliesportivo.
O percurso inclui vias importantes da cidade, entre elas as avenidas Ismael Alonso y Alonso, Adhemar de Barros, Hugo Betarello, Santa Cruz, Ângelo Pedro, Champagnat e Antônio L. Caetano, além da rua Professora Maria Faleiros.
Os participantes devem utilizar capacete, luz dianteira, lanterna traseira e levar garrafa de água. Em caso de chuva, o passeio será cancelado
Fim de semana terá programação musical no Poliesportivo
O projeto Música em Todos os Cantos segue no Poliesportivo durante o fim de semana.
• Sexta-feira (12): Tunico Magno
• Sábado (13), das 9h às 11h: Artur Canto
• Domingo (14), das 9h às 11h: Eduardo Ribeiro
Trilha do Cafezinho reúne ciclistas no domingo
Também no domingo, 14, será realizado o Passeio Ciclístico Rural – Trilha do Cafezinho, com concentração às 7h15 em um posto de combustíveis na rodovia Cândido Portinari (SP-334), km 406, e saída às 7h30.
O trajeto tem 30 km e nível intermediário. É obrigatório o uso de capacete e recomendado que os participantes utilizem luvas, protetor solar e levem água para hidratação.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.