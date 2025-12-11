A Secretaria de Esporte e Cultura, em parceria com a Sociedade Esportiva Franca, promove nesta quinta-feira, 11, uma agenda que combina música ao vivo e atividades esportivas.

Das 16h30 às 18h30, o Terminal Rodoviário recebe a apresentação do músico Tiago Bertoloni, pelo projeto Música em Todos os Cantos. À noite, a partir das 19h15, ocorre mais uma edição do Passeio Ciclístico Noturno, com saída marcada para as 19h30 no Poliesportivo.

O percurso inclui vias importantes da cidade, entre elas as avenidas Ismael Alonso y Alonso, Adhemar de Barros, Hugo Betarello, Santa Cruz, Ângelo Pedro, Champagnat e Antônio L. Caetano, além da rua Professora Maria Faleiros.