Com o movimento de consumidores na área central de Franca, a Guarda Civil Municipal intensificou as ações de segurança durante as compras de fim de ano. A corporação mantém rondas constantes e instalou um micro-ônibus de monitoramento e apoio na Praça Nossa Senhora da Conceição, ao lado da Fonte Luminosa.

Segundo a Prefeitura, a operação especial acompanha o horário estendido do comércio: de segunda a sexta-feira, das 9h às 22h; aos sábados, das 9h às 18h; e aos domingos, das 10h às 18h, até a véspera de Natal.

O reforço inclui ainda o suporte das 78 câmeras da Central de Monitoramento, distribuídas em pontos estratégicos por toda a cidade.