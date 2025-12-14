Afastado das quadras há cerca de 10 anos, o ex-treinador do Franca Basquete, Hélio Rubens Garcia, atualmente com 85 anos, fez uma aparição no treino da equipe na última segunda-feira, 8, à véspera da delegação viajar para o Chile, para a disputa das primeiras partidas pela BCLA (Basketball Champions League Americas) 2025/26.
O técnico Helinho Garcia, segurando na mão do pai, fez um breve relato da história de Hélio como treinador e jogador ao grupo de jogadores e membros da comissão técnica. “Liguei para minha mãe para que ele viesse e a gente pudesse estar pegando um pouquinho de energia boa”.
Esse material foi publicado pelo clube e o GCN/Sampi produziu uma matéria sobre a visita do ex-técnico ao clube. A matéria publicada no mesmo dia pelo portal com o título “Hélio Rubens visita treino do Franca Basquete: 'energia boa'” foi uma das mais lidas e comentadas.
No instagram do GCN, são 264 mil visualizações, 13,9 mil curtidas e mais de 870 comentários até a manhã deste domingo, 14. Entre os comentários destacam-se mensagens de personalidades do meio esportivo e de maneira geral, em reconhecimento ao trabalho do ex-técnico para a modalidade e para o esporte em geral.
O técnico de vôlei Bernardinho Rezende comentou: “Grande Hélio Rubens, monstro sagrado, ídolo, admiração máxima”. O narrador da Globo Luís Roberto escreveu: “Hélio Rubens, lenda, gigante. Graditão”. Odinei Ribeiro, também narrador do Grupo Globo deixou uma mensagem: “Que privilégio ter feito uma olimpíada tendo seu pai como comentarista".
Um dos narradores mais completos da televisão, comandando com maestria em várias modalidades, José Francischangelis Júnior, conhecido como Jota Júnior, ex-Globo, escreveu: “Ganhei muitos presentes na vida por conta da minha profissão. Um deles, em especial, foi ter ao meu lado o professor Hélio Rubens em várias transmissões do basquete”. O dirigente esportivo e técnico Alberto Bial destacou a atitude de Helinho: “Bacana Helinho. Todo carinho, todo amor é bem-vindo e seu pai merece todas as homenagens do mundo”.
Outras pessoas sugeriram a construção de uma estátua de Hélio Rubens Garcia em um espaço no ginásio "Pedrocão". “Ainda dá tempo de fazer uma justa homenagem com uma estátua a este ícone do basquete que por décadas levou o nome da cidade para todo o país”, escreveu Hugo Hora.
