Afastado das quadras há cerca de 10 anos, o ex-treinador do Franca Basquete, Hélio Rubens Garcia, atualmente com 85 anos, fez uma aparição no treino da equipe na última segunda-feira, 8, à véspera da delegação viajar para o Chile, para a disputa das primeiras partidas pela BCLA (Basketball Champions League Americas) 2025/26.

O técnico Helinho Garcia, segurando na mão do pai, fez um breve relato da história de Hélio como treinador e jogador ao grupo de jogadores e membros da comissão técnica. “Liguei para minha mãe para que ele viesse e a gente pudesse estar pegando um pouquinho de energia boa”.

Esse material foi publicado pelo clube e o GCN/Sampi produziu uma matéria sobre a visita do ex-técnico ao clube. A matéria publicada no mesmo dia pelo portal com o título “Hélio Rubens visita treino do Franca Basquete: 'energia boa'” foi uma das mais lidas e comentadas.