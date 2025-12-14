Repercutiu nas redes sociais, na última segunda-feira, 8, a aparição de Elize Matsunaga junto a um jovem que a encontrou nas ruas de Franca. A foto, publicada no TikTok, já ultrapassa mais de 5 milhões de visualizações.
O jovem Bruno Ferrari, de 29 anos, ainda publicou vídeos na rede social detalhando a situação. O rapaz se identificou como fã da mulher e disse que ficou com vergonha da interação.
“Ela estava passeando na rua e eu cheguei, estava com a minha tia. Foi super simpática, conversou comigo, perguntou onde eu moro, mas eu estava morrendo de medo. Ela foi muito fofa”, disse.
Repercussão nas redes sociais
Somando os vídeos e fotos publicados nas redes sociais de Bruno, a repercussão chega perto das 6 milhões de visualizações. O assunto se espalhou com velocidade e chegou em diversas páginas de fofoca, como o Portal do Léo Dias, Alfinetei, Choquei, Hugo Gloss, até mesmo o jornalista e apresentador Luiz Bacci repercutiu sobre o assunto.
As publicações nos sites de fofoca acumularam acessos e comentários. São pelo menos 250 mil curtidas registradas, além das mais de 800 mil curtidas na foto publicada no TikTok.
“Eu fiquei em choque com a proporção que isso tomou. Nunca imaginei que fosse acontecer. Ganhei muitos seguidores nas redes, muitas mensagens boas, e muitas ruins também”, contou Bruno.
O jovem acabou recebendo ataques de diversas pessoas por se denominar fã de Elize. Comentários de ameaça e xingamentos foram realizados em sua caixa de mensagens e até mesmo nos comentários de suas fotos no perfil pessoal.
“Vai se tratar! Você é doenteee! Fã de uma assassina??! Vai estudar! Vai fazer terapia! Vai se tratar!!”. Esta foi uma das mensagens que Bruno recebeu.
Além das mensagens e comentários, Bruno citou que grandes criadores de conteúdo fizeram vídeos o criticando e até mesmo cometendo homofobia. Sobre os casos, o jovem pretende entrar com as medidas cabíveis.
“Não sou uma pessoa que me importo com críticas. Não ligo para o que pensam de mim mas, caso isso continue e eu ver que está demais, terei que tomar providências”, disse.
“O mesmo que julga falando que sou fã de uma assassina, como estão retratando na mídia, é o mesma que esta cometendo homofobia. E homofobia tambem é crime”, concluiu Bruno.
