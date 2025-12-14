Repercutiu nas redes sociais, na última segunda-feira, 8, a aparição de Elize Matsunaga junto a um jovem que a encontrou nas ruas de Franca. A foto, publicada no TikTok, já ultrapassa mais de 5 milhões de visualizações.

O jovem Bruno Ferrari, de 29 anos, ainda publicou vídeos na rede social detalhando a situação. O rapaz se identificou como fã da mulher e disse que ficou com vergonha da interação.

“Ela estava passeando na rua e eu cheguei, estava com a minha tia. Foi super simpática, conversou comigo, perguntou onde eu moro, mas eu estava morrendo de medo. Ela foi muito fofa”, disse.

Repercussão nas redes sociais