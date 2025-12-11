Franca estreia nesta sexta-feira, 12, nos 87º Jogos Abertos do Interior, que serão realizados de 11 a 21 de dezembro, com sede principal em Ribeirão Preto e competições em Serrana, Sertãozinho e Brodowski.

A comitiva francana será robusta, composta por 280 pessoas entre atletas e comissão técnica, prontas para representar o município em 36 modalidades. A logística já está definida: a equipe de apoio viajou no dia 9, enquanto os primeiros times (basquete, handebol feminino, damas, atletismo, biribol e ciclismo) embarcam nesta quinta-feira, 11.

A estreia

As primeiras emoções acontecem na sexta-feira, dia 12. Confira os confrontos iniciais:

Biribol: enfrenta Adamantina.

Basquete Feminino: joga contra Sertãozinho.

Handebol Feminino: estreia contra Andradina.

Atletismo: Primeiras provas ocorrem em Sertãozinho.

Fim de semana agitado