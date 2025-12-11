Franca estreia nesta sexta-feira, 12, nos 87º Jogos Abertos do Interior, que serão realizados de 11 a 21 de dezembro, com sede principal em Ribeirão Preto e competições em Serrana, Sertãozinho e Brodowski.
A comitiva francana será robusta, composta por 280 pessoas entre atletas e comissão técnica, prontas para representar o município em 36 modalidades. A logística já está definida: a equipe de apoio viajou no dia 9, enquanto os primeiros times (basquete, handebol feminino, damas, atletismo, biribol e ciclismo) embarcam nesta quinta-feira, 11.
A estreia
As primeiras emoções acontecem na sexta-feira, dia 12. Confira os confrontos iniciais:
- Biribol: enfrenta Adamantina.
- Basquete Feminino: joga contra Sertãozinho.
- Handebol Feminino: estreia contra Andradina.
- Atletismo: Primeiras provas ocorrem em Sertãozinho.
Fim de semana agitado
No sábado, 13, a agenda se intensifica com seis jogos programados, além de diversas provas individuais:
- Badminton: jogos contra São José do Rio Preto e Taubaté.
- Basquete Masculino: estreia contra Pradópolis.
- Biribol: duelo contra São Sebastião.
- Handebol: o time feminino enfrenta São José dos Campos, enquanto o masculino joga contra Sorocaba.
- Outras disputas: o dia também terá competições de Ciclismo, Damas, Karatê, Ginástica e a continuidade do Atletismo.
Modalidades em disputa
Franca participará de uma ampla variedade de esportes. A lista inclui:
Atletismo (M/F), Badminton (Sub-21), Basquete 3x3, Basquete (Livre e Sub-21), Biribol, Capoeira, Ciclismo, Damas (Sub-21), Futebol Feminino, Ginástica Artística (Feminino 13 anos e Masculino 16 anos), Handebol, Judô, Karatê, Natação, Taekwondo, Tênis, Tênis de Mesa, Tiro Esportivo, Voleibol e Vôlei de Praia.
