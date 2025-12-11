13 de dezembro de 2025
OLIMPÍADAS CAIPIRAS

Franca estreia nesta sexta nos 87º Jogos Abertos

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Arquivo GCN
Jogos Abertos do Interior acontecem em Ribeirão Preto
Jogos Abertos do Interior acontecem em Ribeirão Preto

Franca estreia nesta sexta-feira, 12, nos 87º Jogos Abertos do Interior, que serão realizados de 11 a 21 de dezembro, com sede principal em Ribeirão Preto e competições em Serrana, Sertãozinho e Brodowski.

A comitiva francana será robusta, composta por 280 pessoas entre atletas e comissão técnica, prontas para representar o município em 36 modalidades. A logística já está definida: a equipe de apoio viajou no dia 9, enquanto os primeiros times (basquete, handebol feminino, damas, atletismo, biribol e ciclismo) embarcam nesta quinta-feira, 11.

A estreia 

As primeiras emoções acontecem na sexta-feira, dia 12. Confira os confrontos iniciais:

  • Biribol: enfrenta Adamantina.
  • Basquete Feminino: joga contra Sertãozinho.
  • Handebol Feminino: estreia contra Andradina.
  • Atletismo: Primeiras provas ocorrem em Sertãozinho.

Fim de semana agitado

No sábado, 13, a agenda se intensifica com seis jogos programados, além de diversas provas individuais:

  • Badminton: jogos contra São José do Rio Preto e Taubaté.
  • Basquete Masculino: estreia contra Pradópolis.
  • Biribol: duelo contra São Sebastião.
  • Handebol: o time feminino enfrenta São José dos Campos, enquanto o masculino joga contra Sorocaba.
  • Outras disputas: o dia também terá competições de Ciclismo, Damas, Karatê, Ginástica e a continuidade do Atletismo.

Modalidades em disputa

Franca participará de uma ampla variedade de esportes. A lista inclui:

Atletismo (M/F), Badminton (Sub-21), Basquete 3x3, Basquete (Livre e Sub-21), Biribol, Capoeira, Ciclismo, Damas (Sub-21), Futebol Feminino, Ginástica Artística (Feminino 13 anos e Masculino 16 anos), Handebol, Judô, Karatê, Natação, Taekwondo, Tênis, Tênis de Mesa, Tiro Esportivo, Voleibol e Vôlei de Praia.

A programação completa pode ser conferida no site oficial do evento: ribeiraopreto.sp.gov.br.

