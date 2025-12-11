Franca realizou, na semana passada, a etapa final da 8ª Jornada Municipal de Matemática. O evento, que mobilizou toda a rede de ensino, envolveu cerca de 1.500 alunos dos 5º anos do Ensino Fundamental de 22 escolas municipais.
A grande final aconteceu na sede da Secretaria de Educação e colocou frente a frente os campeões regionais. As escolas representantes foram a Emeb "Profª. Sueli Contini Marques" (Região Norte), Emeb "Profª. Rita de Cássia Calixto Xavier" (Oeste), Emeb "Prof. César Augusto de Oliveira" (Leste) e Emeb "Profª. Vanda Thereza de Senne Badaró" (Sul).
Os estudantes disputaram o título através de desafios práticos de cálculos e resolução de problemas lógicos.
Os campeões
A Emeb "Sueli Contini Marques", da Região Norte, sagrou-se a grande campeã desta edição. A dupla vencedora foi formada pelos alunos Arthur Vieira Pereira da Silva e Victor Gabriel Machado Oliveira, sob orientação da professora Camila Cristina Vergílio Lima.
Confira a classificação final:
-
1º Lugar: Emeb ‘Sueli Contini’
Alunos: Arthur Vieira Pereira da Silva e Victor Gabriel Machado Oliveira.
Professora: Camila Cristina Vergílio Lima.
2º Lugar: Emeb ‘César Augusto’
-
Alunos: Eleonora Valentina Silva de Oliveira e Bernardo Marcelino Moscardini Batarra.
-
Professora: Andressa Helena dos Santos.
3º Lugar: Emeb ‘Vanda Badaró’
-
Alunos: Bruna Ester Garcia Silva e Luiza dos Santos Batista.
-
Professora: Gisele Ponce.
4º Lugar: Emeb ‘Rita de Cássia’
-
Alunos: Davi Ferraz Silva e Mariana Brandão Baia.
-
Professora: Juliana Salgado.
Incentivo ao aprendizado
A secretária de Educação, Márcia Gatti, destacou o papel fundamental dos educadores no processo. “É uma iniciativa que fortalece a aprendizagem e incentiva os estudantes a irem cada vez mais longe na Matemática. Com o comprometimento destes profissionais, nós estamos conseguindo, cada vez mais, contribuir com a aprendizagem dos estudantes”, ressaltou.
