EDUCAÇÃO

Emeb 'Sueli Contini' vence 8ª Jornada de Matemática em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Prefeitura de Franca
Medalhistas da Jornada de Matemática 2025, em Franca
Medalhistas da Jornada de Matemática 2025, em Franca

Franca realizou, na semana passada, a etapa final da 8ª Jornada Municipal de Matemática. O evento, que mobilizou toda a rede de ensino, envolveu cerca de 1.500 alunos dos 5º anos do Ensino Fundamental de 22 escolas municipais.

A grande final aconteceu na sede da Secretaria de Educação e colocou frente a frente os campeões regionais. As escolas representantes foram a Emeb "Profª. Sueli Contini Marques" (Região Norte), Emeb "Profª. Rita de Cássia Calixto Xavier" (Oeste), Emeb "Prof. César Augusto de Oliveira" (Leste) e Emeb "Profª. Vanda Thereza de Senne Badaró" (Sul).

Os estudantes disputaram o título através de desafios práticos de cálculos e resolução de problemas lógicos.

Os campeões

A Emeb "Sueli Contini Marques", da Região Norte, sagrou-se a grande campeã desta edição. A dupla vencedora foi formada pelos alunos Arthur Vieira Pereira da Silva e Victor Gabriel Machado Oliveira, sob orientação da professora Camila Cristina Vergílio Lima.

Confira a classificação final:

  • 1º Lugar: Emeb ‘Sueli Contini’

Alunos: Arthur Vieira Pereira da Silva e Victor Gabriel Machado Oliveira.

  • Professora: Camila Cristina Vergílio Lima.

  • 2º Lugar: Emeb ‘César Augusto’

    • Alunos: Eleonora Valentina Silva de Oliveira e Bernardo Marcelino Moscardini Batarra.

    • Professora: Andressa Helena dos Santos.

  • 3º Lugar: Emeb ‘Vanda Badaró’

    • Alunos: Bruna Ester Garcia Silva e Luiza dos Santos Batista.

    • Professora: Gisele Ponce.

  • 4º Lugar: Emeb ‘Rita de Cássia’

    • Alunos: Davi Ferraz Silva e Mariana Brandão Baia.

    • Professora: Juliana Salgado.

    Incentivo ao aprendizado

    A secretária de Educação, Márcia Gatti, destacou o papel fundamental dos educadores no processo. “É uma iniciativa que fortalece a aprendizagem e incentiva os estudantes a irem cada vez mais longe na Matemática. Com o comprometimento destes profissionais, nós estamos conseguindo, cada vez mais, contribuir com a aprendizagem dos estudantes”, ressaltou.

