Franca realizou, na semana passada, a etapa final da 8ª Jornada Municipal de Matemática. O evento, que mobilizou toda a rede de ensino, envolveu cerca de 1.500 alunos dos 5º anos do Ensino Fundamental de 22 escolas municipais.

A grande final aconteceu na sede da Secretaria de Educação e colocou frente a frente os campeões regionais. As escolas representantes foram a Emeb "Profª. Sueli Contini Marques" (Região Norte), Emeb "Profª. Rita de Cássia Calixto Xavier" (Oeste), Emeb "Prof. César Augusto de Oliveira" (Leste) e Emeb "Profª. Vanda Thereza de Senne Badaró" (Sul).

Os estudantes disputaram o título através de desafios práticos de cálculos e resolução de problemas lógicos.

Os campeões