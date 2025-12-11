Com as festividades de fim de ano, é preciso todo cuidado ao decorar casas, comércios e áreas externas. Tradicionais e muito presentes nesta época, luzes e enfeites natalinos podem representar riscos quando instalados de forma inadequada, desde choques elétricos até curtos-circuitos e incêndios.
As recomendações incluem desde a escolha correta dos materiais até cuidados durante o uso diário. Segundo a CPFL, todos os itens devem ter certificação do Inmetro e ser adequados ao ambiente onde serão instalados, especialmente em áreas externas, onde chuva e vento aumentam o risco de acidentes. O uso de enfeites com partes metálicas ou equipamentos improvisados, como adaptadores e emendas nos fios, deve ser evitado.
Além disso, é preciso verificar o estado de conservação de lâmpadas e cabos utilizados em anos anteriores. “Cabos ressecados, tomadas sobrecarregadas e benjamins podem causar sérios transtornos e até incêndios”, alerta a companhia no material técnico. A recomendação é substituir imediatamente qualquer item danificado.
Instalação segura
O desligamento do disjuntor antes do início da instalação é considerado fundamental. Jamais se deve conectar enfeites diretamente à rede elétrica da rua, e que a colocação de adornos deve ser feita a uma distância segura de postes, fiações e equipamentos públicos. Em locais úmidos, como piscinas e quintais expostos à chuva, o cuidado deve ser redobrado.
A fixação dos enfeites também merece atenção: cordões mal afixados podem se soltar com o vento e causar choques ou incêndios. Consultar um eletricista de confiança pode evitar problemas e garantir que toda a instalação esteja conforme as normas de segurança.
Durante o uso
As orientações continuam mesmo após a instalação. A CPFL recomenda:
- evitar contato das lâmpadas com cortinas, tapetes e materiais inflamáveis;
- não manusear enfeites com mãos ou pés molhados;
- manter crianças afastadas da parte elétrica da decoração.
Para reforçar as orientações e esclarecer dúvidas comuns, Alexandre Alonso, gerente de relacionamento da CPFL Paulista, detalhou os cuidados que os consumidores devem adotar antes e durante a instalação da decoração natalina.
Principal risco
Segundo Alonso, o maior problema está no uso inadequado das tomadas e na má conservação dos enfeites. “Colocar vários equipamentos em uma mesma tomada e utilizar itens mal conservados, não afeta a rede elétrica como um todo, mas sim a do próprio imóvel: pode causar superaquecimento, curto-circuito, queimar aparelhos e causar até incêndios. Também afeta o desempenho da rede interna da residência, com quedas de energia, desarme do disjuntor e instabilidade”, explica.
Erros mais comuns
“Os erros mais comuns são colocar muitos equipamentos em uma mesma tomada, levando à sobrecarga da rede. Outra atitude recorrente é utilizar luzes e piscas-piscas antigos, em mau estado de conservação, além de materiais que pegam fogo com facilidade”, destaca Alonso.
Revisão antes de decorar
O gerente reforça que a manutenção deve ser contínua. “Quedas de energia constantes e desarmamento de disjuntores são sinais de que algo não está de acordo na parte interna. É importante ressaltar que essa revisão da fiação deve ser feita por um profissional habilitado”, orienta.
Ele acrescenta que, com os cuidados em dia, a decoração pode ser instalada com segurança. “Árvores de Natal também exigem atenção - o ideal é optar por modelos com a etiqueta ‘Resistente ao Fogo’”, completa.
Consumo consciente
Além da segurança, a distribuidora também alerta para o consumo de energia. A recomendação é priorizar lâmpadas LED, mais econômicas, eficientes e duráveis, e desligar os enfeites ao sair de casa ou na hora de dormir.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.