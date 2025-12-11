Com as festividades de fim de ano, é preciso todo cuidado ao decorar casas, comércios e áreas externas. Tradicionais e muito presentes nesta época, luzes e enfeites natalinos podem representar riscos quando instalados de forma inadequada, desde choques elétricos até curtos-circuitos e incêndios.

As recomendações incluem desde a escolha correta dos materiais até cuidados durante o uso diário. Segundo a CPFL, todos os itens devem ter certificação do Inmetro e ser adequados ao ambiente onde serão instalados, especialmente em áreas externas, onde chuva e vento aumentam o risco de acidentes. O uso de enfeites com partes metálicas ou equipamentos improvisados, como adaptadores e emendas nos fios, deve ser evitado.

Além disso, é preciso verificar o estado de conservação de lâmpadas e cabos utilizados em anos anteriores. “Cabos ressecados, tomadas sobrecarregadas e benjamins podem causar sérios transtornos e até incêndios”, alerta a companhia no material técnico. A recomendação é substituir imediatamente qualquer item danificado.

Instalação segura