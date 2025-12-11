13 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
REDE DE APOIO

Franca ganhará novo Centro-Dia para idosos no bairro São José

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Prefeitura de Franca
Nova unidade do Centro-Dia que será inaugurada no bairro São José, em Franca
Nova unidade do Centro-Dia que será inaugurada no bairro São José, em Franca

A rede de assistência social de Franca ganha um reforço importante neste mês. A Prefeitura inaugura, no dia 17 de dezembro, às 9h, uma nova unidade do Centro-Dia no bairro São José, na Região Centro-Sul. O espaço foi projetado para atender 30 idosos e pessoas com deficiência por período, focando naqueles que possuem algum grau de dependência de cuidados.

Batizado de "Sulia do Nascimento", o novo equipamento público está localizado na rua Professora Amália Pimentel, 2.638. A gestão da unidade ficará a cargo da Fundação Judas Iscariotes, entidade habilitada através de Chamamento Público.

Equipe multidisciplinar e cuidados

O objetivo do Centro-Dia é oferecer um ambiente acolhedor, onde os usuários possam realizar atividades de lazer, receber suporte na alimentação e cuidados essenciais durante o dia, retornando para suas casas à noite.

Para garantir um atendimento especializado, o local contará com uma equipe completa formada por:

  • Assistente social;
  • Psicólogo;
  • Terapeuta ocupacional;
  • Cuidadores;
  • Cozinheiros e equipe de apoio/manutenção.

Objetivo: apoio às famílias

Segundo o secretário de Ação Social, Óiter Cassiano Marques, a frequência dos usuários é estabelecida após análise técnica da situação familiar.

“Tem-se como principais objetivos a redução da sobrecarga familiar, a mitigação da situação de risco e desproteção, do isolamento social e prevenção do acolhimento institucional [asilos]”, explicou o secretário.

Rede ampliada

Franca já conta com unidades nas regiões Centro (Jardim Francano), Leste (Vila Aparecida e São Luiz), Oeste (Pandolfo), Norte (Jardim Luiza), Nordeste (três unidades no Jardim Redentor) e Sul (Aeroporto I). Ao todo, a rede atende 420 idosos e pessoas com deficiência.

Mais informações sobre os atendimentos podem ser obtidas pelo telefone (16) 99160-2870.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários