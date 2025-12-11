A rede de assistência social de Franca ganha um reforço importante neste mês. A Prefeitura inaugura, no dia 17 de dezembro, às 9h, uma nova unidade do Centro-Dia no bairro São José, na Região Centro-Sul. O espaço foi projetado para atender 30 idosos e pessoas com deficiência por período, focando naqueles que possuem algum grau de dependência de cuidados.
Batizado de "Sulia do Nascimento", o novo equipamento público está localizado na rua Professora Amália Pimentel, 2.638. A gestão da unidade ficará a cargo da Fundação Judas Iscariotes, entidade habilitada através de Chamamento Público.
Equipe multidisciplinar e cuidados
O objetivo do Centro-Dia é oferecer um ambiente acolhedor, onde os usuários possam realizar atividades de lazer, receber suporte na alimentação e cuidados essenciais durante o dia, retornando para suas casas à noite.
Para garantir um atendimento especializado, o local contará com uma equipe completa formada por:
- Assistente social;
- Psicólogo;
- Terapeuta ocupacional;
- Cuidadores;
- Cozinheiros e equipe de apoio/manutenção.
Objetivo: apoio às famílias
Segundo o secretário de Ação Social, Óiter Cassiano Marques, a frequência dos usuários é estabelecida após análise técnica da situação familiar.
“Tem-se como principais objetivos a redução da sobrecarga familiar, a mitigação da situação de risco e desproteção, do isolamento social e prevenção do acolhimento institucional [asilos]”, explicou o secretário.
Rede ampliada
Franca já conta com unidades nas regiões Centro (Jardim Francano), Leste (Vila Aparecida e São Luiz), Oeste (Pandolfo), Norte (Jardim Luiza), Nordeste (três unidades no Jardim Redentor) e Sul (Aeroporto I). Ao todo, a rede atende 420 idosos e pessoas com deficiência.
Mais informações sobre os atendimentos podem ser obtidas pelo telefone (16) 99160-2870.
