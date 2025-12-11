A rede de assistência social de Franca ganha um reforço importante neste mês. A Prefeitura inaugura, no dia 17 de dezembro, às 9h, uma nova unidade do Centro-Dia no bairro São José, na Região Centro-Sul. O espaço foi projetado para atender 30 idosos e pessoas com deficiência por período, focando naqueles que possuem algum grau de dependência de cuidados.

Batizado de "Sulia do Nascimento", o novo equipamento público está localizado na rua Professora Amália Pimentel, 2.638. A gestão da unidade ficará a cargo da Fundação Judas Iscariotes, entidade habilitada através de Chamamento Público.

Equipe multidisciplinar e cuidados

O objetivo do Centro-Dia é oferecer um ambiente acolhedor, onde os usuários possam realizar atividades de lazer, receber suporte na alimentação e cuidados essenciais durante o dia, retornando para suas casas à noite.