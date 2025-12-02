Eleitoras e eleitores de Guará, na região de Franca, retornam às urnas neste domingo, 7, das 8h às 17h, para definir quem comandará a Prefeitura até 2028. A eleição suplementar foi convocada após a cassação da candidatura do prefeito reeleito em 2024, Vinícius Magno Filgueira (PSD), conhecido como Vinícius Engenheiro.

Com cerca de 19 mil habitantes e aproximadamente 14 mil eleitores, Guará terá nova disputa porque o Tribunal Regional Eleitoral manteve a decisão que considerou irregular a candidatura de Filgueira. O Ministério Público Eleitoral entendeu que sua reeleição configuraria terceiro mandato consecutivo, já que ele assumiu a prefeitura entre 2017 e 2019 como vice e venceu as eleições de 2020. A impugnação levou à convocação do novo pleito, aprovado por unanimidade pelo TRE-SP.

Quem são os candidatos

Duas chapas estão registradas para a eleição suplementar: