A Santa Casa de Franca se manifestou nesta segunda-feira, 1º, após a repercussão sobre a demora na liberação de um leito de UTI para Gerson Paranhos, de 55 anos, que sofreu uma queda grave na última quarta-feira 26, e, morreu no domingo, 30.

Segundo o hospital, mesmo enquanto aguardava vaga, o paciente recebeu todo o tratamento equivalente ao de UTI, apesar de estar fisicamente em um leito de enfermaria.