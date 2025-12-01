A Santa Casa de Franca se manifestou nesta segunda-feira, 1º, após a repercussão sobre a demora na liberação de um leito de UTI para Gerson Paranhos, de 55 anos, que sofreu uma queda grave na última quarta-feira 26, e, morreu no domingo, 30.
Segundo o hospital, mesmo enquanto aguardava vaga, o paciente recebeu todo o tratamento equivalente ao de UTI, apesar de estar fisicamente em um leito de enfermaria.
Gerson trabalhava no telhado de uma escola no Jardim Tropical, quando, por motivos ainda desconhecidos, caiu de uma altura de cerca de quatro metros e bateu a cabeça. Ele sofreu traumatismo craniano e foi socorrido pelo resgate, sendo levado imediatamente à Santa Casa.
De acordo com o hospital, Gerson permaneceu por três dias na enfermaria, onde a equipe médica realizou todos os cuidados e procedimentos avançados típicos da terapia intensiva. A Santa Casa explica que a única diferença, durante esse período, era o ambiente físico, e não o nível de atendimento.
A transferência para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) ocorreu no sábado, 29, após a liberação de uma vaga e no domingo, 30 ele não resistiu e morreu no hospital.
A Santa Casa reforça que o protocolo médico foi seguido desde a chegada do paciente e que não houve interrupção ou atraso na assistência.
