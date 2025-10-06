Dois postos de Franca estão na lista de investigação contra o PCC

Dois postos de combustíveis de Franca estão entre os alvos da Operação Carbono Oculto, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC (Primeiro Comando da Capital). A informação foi com base em dados da Polícia Federal e da ANP (Agência Nacional do Petróleo).

Ao todo, 15 pessoas são investigadas pela Justiça de São Paulo, suspeitas de lavar dinheiro da facção por meio de uma rede de postos de combustíveis.

Em Franca, são citados dois estabelecimentos: o Auto Posto Barão, na avenida Dr. Hélio Palermo, da bandeira Rodoil, que está em funcionamento, e o Auto Posto Melvin Jones Ltda., na avenida Miguel Sábio de Mello, no Jardim Santana, de bandeira branca, atualmente fechado.