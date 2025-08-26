Cantor sertanejo Lecinho é a vítima de atropelamento em Franca

Foi identificada a vítima do atropelamento no Jardim Califórnia, em Franca, na manhã desta terça-feira, 26. O pedestre atropelado por um ônibus no cruzamento da avenida Santos Dumont com a rua Theodoro Martins Tristão era o cantor Anor Ferreira, de 78 anos, conhecido artisticamente como Lecinho, da dupla sertaneja Lecinho & João Campos.
A confirmação foi feita pela própria família. Os irmãos Pedro Ferreira e Jaime Ferreira ouviram pelo rádio a notícia de que um homem chamado Anor havia sido atropelado e correram até o local.
“Ouvimos pela rádio. Aí, quando falou o nome, eu e meu irmão já desesperamos, mas preferimos vir confirmar. Ao chegar, vimos que era nosso irmão”, contou Pedro, emocionado.
Pouco depois, filhos e outros familiares também chegaram ao ponto do acidente. A cena foi marcada por choro e desespero.
Cantor era querido e muito conhecido em Franca
Lecinho morava próximo dali, na rua César Ribeiro, e tinha o hábito de caminhar diariamente. Segundo a família, era lúcido e sempre alertava sobre os riscos do trânsito.
“Meu irmão vivia falando pra gente tomar cuidado com esse trânsito perigoso. Ele caminhava todos os dias”, completou Pedro.
Muito conhecido no meio sertanejo e amigo de radialistas, Lecinho era uma figura querida em Franca. A notícia de sua morte causou grande comoção. Muitas pessoas, ao saberem que a vítima era o cantor, foram até o local desacreditadas.
O motorista do ônibus, com placas de Pedregulho, ficou em estado de choque e não quis se pronunciar. O filho dele compareceu ao local e conduziu o veículo após a liberação.
O corpo de Lecinho foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) pela funerária. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar, e as causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil de Franca.
