Cantor sertanejo Lecinho é a vítima de atropelamento em Franca

Foi identificada a vítima do atropelamento no Jardim Califórnia, em Franca, na manhã desta terça-feira, 26. O pedestre atropelado por um ônibus no cruzamento da avenida Santos Dumont com a rua Theodoro Martins Tristão era o cantor Anor Ferreira, de 78 anos, conhecido artisticamente como Lecinho, da dupla sertaneja Lecinho & João Campos.

A confirmação foi feita pela própria família. Os irmãos Pedro Ferreira e Jaime Ferreira ouviram pelo rádio a notícia de que um homem chamado Anor havia sido atropelado e correram até o local.

“Ouvimos pela rádio. Aí, quando falou o nome, eu e meu irmão já desesperamos, mas preferimos vir confirmar. Ao chegar, vimos que era nosso irmão”, contou Pedro, emocionado.

Pouco depois, filhos e outros familiares também chegaram ao ponto do acidente. A cena foi marcada por choro e desespero.

Cantor era querido e muito conhecido em Franca