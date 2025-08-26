Idoso morre atropelado por ônibus na av. Santos Dumont, em Franca

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um pedestre de aproximadamente 80 anos, ainda não identificado, na manhã desta terça-feira, 26, em Franca. O homem foi atropelado por um ônibus no cruzamento da avenida Santos Dumont com a rua Theodoro Martins Tristão, no Jardim Califórnia, na região da Estação.

De acordo com relatos, uma testemunha que passava pelo local chegou a cumprimentar a vítima com um “bom dia”, segundos antes do acidente. Em seguida, o ônibus, com placas de Pedregulho, fez a conversão da avenida para a rua e acabou atingindo o pedestre que estava no meio da travessia.

O condutor do ônibus, bastante abalado, declarou que não percebeu a presença do homem na via. Segundo ele, quando fez a curva foi surpreendido pela vítima e não teve tempo hábil de frear.