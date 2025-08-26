26 de agosto de 2025
ACIDENTE FATAL

Idoso morre atropelado por ônibus na av. Santos Dumont, em Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Lais Bachur/GCN
Pedestre de aproximadamente 80 anos morreu em acidente
Pedestre de aproximadamente 80 anos morreu em acidente

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um pedestre de aproximadamente 80 anos, ainda não identificado, na manhã desta terça-feira, 26, em Franca. O homem foi atropelado por um ônibus no cruzamento da avenida Santos Dumont com a rua Theodoro Martins Tristão, no Jardim Califórnia, na região da Estação.

De acordo com relatos, uma testemunha que passava pelo local chegou a cumprimentar a vítima com um “bom dia”,  segundos antes do acidente. Em seguida, o ônibus, com placas de Pedregulho, fez a conversão da avenida para a rua e acabou atingindo o pedestre que estava no meio da travessia.

O condutor do ônibus, bastante abalado, declarou que não percebeu a presença do homem na via. Segundo ele, quando fez a curva foi surpreendido pela vítima e não teve tempo hábil de frear.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas imediatamente, mas ao chegarem apenas puderam constatar o óbito no local.

A Polícia Militar isolou a área, organizou o trânsito e registrou a ocorrência. O corpo será encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para identificação.

Até o momento, a identidade do pedestre não foi confirmada.

