Incêndio de grandes proporções atinge terrenos em Miguelópolis

Um incêndio de grandes proporções atinge desde o fim da tarde desta segunda-feira, 25, terrenos próximos ao bairro Genoveva Jorge, em Miguelópolis, na região de Franca.
A Defesa Civil foi acionada e tem trabalhado para conter as chamas, com o apoio de brigadistas.
O fogo que atinge o bairro causou uma cortina de fumaça escura vista em diferentes pontos da cidade. Casas vizinhas à área atingida pelo incêndio também foram invadidas pela fumaça.
Na última semana, outros pontos de Miguelópolis também foram atingidos pelas chamas. Brigadistas combateram um incêndio na Fazenda São Miguel, na região da Torrinha, onde a fumaça chegou a cobrir o céu da cidade.
Diante do histórico, a Defesa Civil de Miguelópolis reforçou o alerta à população para que não coloque fogo em terrenos ou áreas de mata, destacando que o tempo seco aumenta o risco de incêndios de grandes proporções.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.