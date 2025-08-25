Incêndio de grandes proporções atinge terrenos em Miguelópolis

Um incêndio de grandes proporções atinge desde o fim da tarde desta segunda-feira, 25, terrenos próximos ao bairro Genoveva Jorge, em Miguelópolis, na região de Franca.

A Defesa Civil foi acionada e tem trabalhado para conter as chamas, com o apoio de brigadistas.

O fogo que atinge o bairro causou uma cortina de fumaça escura vista em diferentes pontos da cidade. Casas vizinhas à área atingida pelo incêndio também foram invadidas pela fumaça.