Homem protesta na Santa Casa de Patrocínio após morte do pai

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem entrando, na manhã dessa segunda-feira, 25, na Santa Casa de Patrocínio Paulista, para protestar contra o atendimento prestado ao seu pai, Carlos Roberto da Silva Paiva, de 55 anos, que morreu após internação na unidade. Nas imagens, o homem aparece segurando um objeto semelhante a um taco de beisebol.

Em relato enviado à reportagem, o filho João Pedro Silvério Paiva afirmou que sua intenção não foi de ameaçar ou agredir funcionários, mas de chamar atenção para o que considera falhas no atendimento. “Não ameacei, não agredi, não quebrei nada. Foi apenas um protesto para mostrar minha indignação”, declarou.

Segundo ele, Carlos Roberto deu entrada no hospital na sexta-feira, 22, após passar mal em Itirapuã, sendo diagnosticado inicialmente com suspeita de AVC. Durante o período de internação, João Pedro disse ter percebido demora no atendimento em momentos críticos, especialmente quando o pai apresentou pressão arterial muito alta.