25 de agosto de 2025
NA REGIÃO

Mulher tenta acender fogão e causa incêndio; quatro ficam feridos

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Fábio Reis
Casa que foi incendiada; moradores e caminhão-pipa ajudaram no combate às chamas
Casa que foi incendiada; moradores e caminhão-pipa ajudaram no combate às chamas

Uma casa no bairro San Marino, em Miguelópolis, na região de Franca, ficou destruída após um incêndio na madrugada desta segunda-feira, 25.

Os quatro moradores, dois adultos e duas crianças, sofreram ferimentos leves. Eles foram levados pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para um hospital da cidade.

De acordo com uma moradora, o fogo teria sido causado por um acidente doméstico. A mulher estaria tentando acender o fogão da casa no momento em que as chamas se espalharam rapidamente pela residência.

Um caminhão-pipa de uma usina foi acionado e auxiliou no combate às chamas.

A Polícia Civil vai investigar as causas do incêndio.

