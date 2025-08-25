Mulher tenta acender fogão e causa incêndio; quatro ficam feridos

Uma casa no bairro San Marino, em Miguelópolis, na região de Franca, ficou destruída após um incêndio na madrugada desta segunda-feira, 25.
Os quatro moradores, dois adultos e duas crianças, sofreram ferimentos leves. Eles foram levados pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para um hospital da cidade.
De acordo com uma moradora, o fogo teria sido causado por um acidente doméstico. A mulher estaria tentando acender o fogão da casa no momento em que as chamas se espalharam rapidamente pela residência.
Um caminhão-pipa de uma usina foi acionado e auxiliou no combate às chamas.
A Polícia Civil vai investigar as causas do incêndio.
