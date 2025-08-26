26 de agosto de 2025
CRIMINALIDADE

Homem é preso após furtar centro de convivência de Pedregulho

Divulgação/GCM
Suspeito foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Franca
Suspeito foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Franca

Um homem foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Pedregulho na madrugada de sábado, 23, suspeito de furtar o Centro de Convivência da Melhor Idade.

Por volta das 5h50, a GCM recebeu uma denúncia relatando movimentação suspeita no local. Uma viatura foi acionada e constatou que o espaço havia sido arrombado e furtado. Este foi o terceiro registro de furto no centro em apenas duas semanas.

Durante as buscas, os agentes localizaram nas proximidades o suspeito do crime. Com ele, foram encontrados diversos objetos furtados, reconhecidos por uma funcionária do centro.

O suspeito, que já possui outras passagens por furto, inclusive no mesmo local, foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde teve a prisão em flagrante determinada.

