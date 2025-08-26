Homem é preso após furtar centro de convivência de Pedregulho

Um homem foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Pedregulho na madrugada de sábado, 23, suspeito de furtar o Centro de Convivência da Melhor Idade.

Por volta das 5h50, a GCM recebeu uma denúncia relatando movimentação suspeita no local. Uma viatura foi acionada e constatou que o espaço havia sido arrombado e furtado. Este foi o terceiro registro de furto no centro em apenas duas semanas.

Durante as buscas, os agentes localizaram nas proximidades o suspeito do crime. Com ele, foram encontrados diversos objetos furtados, reconhecidos por uma funcionária do centro.