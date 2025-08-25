25 de agosto de 2025
VIOLÊNCIA

Sapateiro é preso após quebrar fêmur da mãe e nariz da irmã

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Laís Bachur/GCN
CPJ de Franca, para onde o homem foi encaminhado para prestar esclarecimentos
CPJ de Franca, para onde o homem foi encaminhado para prestar esclarecimentos

Um sapateiro de 45 anos foi preso na noite desse domingo, 24, após agredir familiares dentro de casa no bairro Jardim São Luiz II, na zona leste de Franca. O caso chocou os vizinhos pela violência e pelo motivo banal que deu início à confusão.

Segundo o boletim de ocorrência, tudo começou quando o pai do agressor, de 85 anos, pediu para que o filho não demorasse tanto no banho. O homem saiu do banheiro furioso, proferindo xingamentos e ameaças de morte contra o pai e demais familiares.

Assustada, a filha de 52 anos, que mora nos fundos do imóvel, ligou para a irmã de 38 anos pedindo ajuda. Ao chegar, a mulher foi atingida violentamente no rosto com um capacete arremessado pelo irmão, o que resultou na fratura do nariz.

A mãe, de 75 anos, tentou intervir para proteger a filha, mas acabou sendo empurrada com força pelo agressor. Ela caiu no chão e sofreu fratura no fêmur.

Quando os policiais militares chegaram à residência, encontraram uma das irmãs correndo para fora da casa em desespero. Dentro do imóvel, o pai estava acuado atrás de uma mesa na cozinha, tentando se proteger. O agressor, armado com uma faca, correu para um dos quartos na tentativa de se esconder, mas foi contido e algemado.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico. O homem foi levado à Delegacia de Franca e autuado em flagrante. Ele permanece preso e está à disposição da Justiça.

