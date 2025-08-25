Sapateiro é preso após quebrar fêmur da mãe e nariz da irmã

Um sapateiro de 45 anos foi preso na noite desse domingo, 24, após agredir familiares dentro de casa no bairro Jardim São Luiz II, na zona leste de Franca. O caso chocou os vizinhos pela violência e pelo motivo banal que deu início à confusão.

Segundo o boletim de ocorrência, tudo começou quando o pai do agressor, de 85 anos, pediu para que o filho não demorasse tanto no banho. O homem saiu do banheiro furioso, proferindo xingamentos e ameaças de morte contra o pai e demais familiares.

Assustada, a filha de 52 anos, que mora nos fundos do imóvel, ligou para a irmã de 38 anos pedindo ajuda. Ao chegar, a mulher foi atingida violentamente no rosto com um capacete arremessado pelo irmão, o que resultou na fratura do nariz.