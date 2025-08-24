Franca vence Corinthians, quebra invencibilidade e assume a ponta

O Sesi Franca Basquete mostrou sua força na noite deste domingo, 24, e, empurrado pelo seu torcedor no Pedrocão, derrubou o último invicto do Campeonato Paulista. Em um confronto direto pela liderança, a equipe francana venceu o Corinthians por 100 a 86, em partida válida pela 7ª rodada da competição. Com o resultado, Franca assume a primeira colocação na tabela.

O duelo prometia equilíbrio e entregou um espetáculo ofensivo desde o primeiro minuto. O quarto inicial foi marcado por um alto índice de aproveitamento nos arremessos de ambas as equipes, terminando com uma pequena vantagem para os visitantes: 32 a 30. Pelo lado corintiano, Victão e Thomas comandaram o ataque com 8 pontos cada, enquanto Cristiano Felício, também com 8, liderava a pontuação francana.

No segundo período, as defesas se ajustaram e o ritmo diminuiu ligeiramente. O Sesi Franca venceu a parcial por 18 a 16, levando o jogo para o intervalo com um empate eletrizante de 48 a 48. Na saída para os vestiários, o pivô francano Rafael Mineiro destacou a necessidade de uma melhora defensiva. "Nosso ataque está fluindo bem. Acho que a gente tem que voltar mais concentrado, mais focado, agora sabendo mais o que eles estão fazendo. Vamos voltar muito mais preparados para esse segundo tempo", analisou o jogador.