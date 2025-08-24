Franca vence Corinthians, quebra invencibilidade e assume a ponta

O Sesi Franca Basquete mostrou sua força na noite deste domingo, 24, e, empurrado pelo seu torcedor no Pedrocão, derrubou o último invicto do Campeonato Paulista. Em um confronto direto pela liderança, a equipe francana venceu o Corinthians por 100 a 86, em partida válida pela 7ª rodada da competição. Com o resultado, Franca assume a primeira colocação na tabela.
O duelo prometia equilíbrio e entregou um espetáculo ofensivo desde o primeiro minuto. O quarto inicial foi marcado por um alto índice de aproveitamento nos arremessos de ambas as equipes, terminando com uma pequena vantagem para os visitantes: 32 a 30. Pelo lado corintiano, Victão e Thomas comandaram o ataque com 8 pontos cada, enquanto Cristiano Felício, também com 8, liderava a pontuação francana.
No segundo período, as defesas se ajustaram e o ritmo diminuiu ligeiramente. O Sesi Franca venceu a parcial por 18 a 16, levando o jogo para o intervalo com um empate eletrizante de 48 a 48. Na saída para os vestiários, o pivô francano Rafael Mineiro destacou a necessidade de uma melhora defensiva. "Nosso ataque está fluindo bem. Acho que a gente tem que voltar mais concentrado, mais focado, agora sabendo mais o que eles estão fazendo. Vamos voltar muito mais preparados para esse segundo tempo", analisou o jogador.
O Corinthians voltou melhor para o terceiro quarto e chegou a abrir seis pontos de vantagem. No entanto, liderado por Felício e pelo inspirado Zu Jr., o Sesi Franca não apenas buscou a virada, como conseguiu fechar o período à frente, vencendo a parcial por 24 a 19 e abrindo cinco pontos de vantagem no placar geral: 72 a 67.
O último quarto foi o momento da consagração francana. Com uma atuação ofensiva dominante, o time da casa deslanchou. Zu Jr., em uma noite especial, comandou o Sesi Franca, que construiu uma larga vantagem e apenas a administrou até o estouro do cronômetro, selando a vitória em 100 a 86.
Destaques e futuro
O grande nome da partida foi Zu Jr., que anotou 25 pontos, seu recorde pessoal no Campeonato Paulista. "Estou muito feliz. Agradeço ao time, se eu consegui 25 pontos foi porque meus companheiros me ajudaram", declarou o ala-armador ao final do jogo. Cristiano Felício também teve atuação de gala, contribuindo com 21 pontos.
Com a vitória, o Sesi Franca chega a 6 vitórias e uma derrota, ultrapassando o Corinthians (6-1) e assumindo a liderança do estadual. O próximo desafio da equipe será já na quarta-feira, 27, contra o Pinheiros, novamente no Pedrocão, às 19h.
