Francana sai na frente, mas cede empate ao Monte Azul nas oitavas

A Francana empatou em 1 a 1 com o Monte Azul na manhã deste domingo, 24, no estádio Lanchão, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa Paulista Sicredi 2025. Em uma partida marcada pelo equilíbrio e por um marco histórico para o técnico Wantuil Rodrigues, que completou 200 jogos no comando da equipe, a Veterana largou na frente, mas não conseguiu segurar a vantagem contra o atual campeão da competição.

Um primeiro tempo de estudo e gol no final

Conforme o esperado de um confronto de mata-mata, o jogo começou nervoso e muito disputado no meio-campo. O Monte Azul, defendendo o título, tentava assumir o controle das ações, enquanto a Francana apostava em uma estratégia de contra-ataques bem executados.

Aos 30 minutos, a torcida visitante chegou a comemorar quando o atacante do Monte Azul balançou as redes, mas a arbitragem anulou o lance corretamente, marcando impedimento. O gol que valeu saiu já nos acréscimos da primeira etapa. Após uma cobrança de lateral no campo de ataque, a bola foi trabalhada pela linha de fundo e cruzada para trás. O meio-campista Murilo, camisa 27, apareceu como elemento surpresa na entrada da pequena área para finalizar e abrir o placar para a Veterana, levando o Lanchão à festa.

Chances perdidas e o empate visitante