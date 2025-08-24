Francana sai na frente, mas cede empate ao Monte Azul nas oitavas

A Francana empatou em 1 a 1 com o Monte Azul na manhã deste domingo, 24, no estádio Lanchão, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa Paulista Sicredi 2025. Em uma partida marcada pelo equilíbrio e por um marco histórico para o técnico Wantuil Rodrigues, que completou 200 jogos no comando da equipe, a Veterana largou na frente, mas não conseguiu segurar a vantagem contra o atual campeão da competição.
Um primeiro tempo de estudo e gol no final
Conforme o esperado de um confronto de mata-mata, o jogo começou nervoso e muito disputado no meio-campo. O Monte Azul, defendendo o título, tentava assumir o controle das ações, enquanto a Francana apostava em uma estratégia de contra-ataques bem executados.
Aos 30 minutos, a torcida visitante chegou a comemorar quando o atacante do Monte Azul balançou as redes, mas a arbitragem anulou o lance corretamente, marcando impedimento. O gol que valeu saiu já nos acréscimos da primeira etapa. Após uma cobrança de lateral no campo de ataque, a bola foi trabalhada pela linha de fundo e cruzada para trás. O meio-campista Murilo, camisa 27, apareceu como elemento surpresa na entrada da pequena área para finalizar e abrir o placar para a Veterana, levando o Lanchão à festa.
Chances perdidas e o empate visitante
No segundo tempo, a Francana teve oportunidades claras para ampliar o placar e encaminhar a classificação. Aos 9 minutos, o lateral Leandro avançou pela direita e ficou cara a cara com o goleiro, mas optou pelo chute e errou o alvo, enquanto Baianinho aparecia livre para receber o passe. Pouco depois, aos 11, um cruzamento perigoso de Tico passou por três jogadores da Francana dentro da área, mas ninguém conseguiu empurrar para o gol.
Quem não faz, leva. O ditado se aplicou e, após desperdiçar suas chances, a Veterana viu o Monte Azul crescer. Aos 22 minutos, o atacante Rian teve a melhor chance dos visitantes, cabeceando para fora com o goleiro Jonathan Braz já batido no lance. A pressão surtiu efeito aos 30 minutos, quando, após um belo cruzamento, o atacante Matheus Costa subiu mais que a zaga e testou firme para empatar a partida.
Decisão em Monte Azul
Com o placar final de 1 a 1, a decisão da vaga para as quartas de final da Copa Paulista está totalmente em aberto. O jogo da volta será no próximo domingo, 31, às 10h, no estádio Otacília Patrício Arroyo, em Monte Azul. A Francana precisará de uma vitória simples para avançar no tempo normal.
