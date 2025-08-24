25 de agosto de 2025
COPA PAULISTA

Francana sai na frente, mas cede empate ao Monte Azul nas oitavas

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
Reprodução/Erick Antunes
Francana empata em casa com Monte Azul Paulista em primeiro jogo das oitavas da Copa Paulista
Francana empata em casa com Monte Azul Paulista em primeiro jogo das oitavas da Copa Paulista

A Francana empatou em 1 a 1 com o Monte Azul na manhã deste domingo, 24, no estádio Lanchão, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa Paulista Sicredi 2025. Em uma partida marcada pelo equilíbrio e por um marco histórico para o técnico Wantuil Rodrigues, que completou 200 jogos no comando da equipe, a Veterana largou na frente, mas não conseguiu segurar a vantagem contra o atual campeão da competição.

Um primeiro tempo de estudo e gol no final

Conforme o esperado de um confronto de mata-mata, o jogo começou nervoso e muito disputado no meio-campo. O Monte Azul, defendendo o título, tentava assumir o controle das ações, enquanto a Francana apostava em uma estratégia de contra-ataques bem executados.

Aos 30 minutos, a torcida visitante chegou a comemorar quando o atacante do Monte Azul balançou as redes, mas a arbitragem anulou o lance corretamente, marcando impedimento. O gol que valeu saiu já nos acréscimos da primeira etapa. Após uma cobrança de lateral no campo de ataque, a bola foi trabalhada pela linha de fundo e cruzada para trás. O meio-campista Murilo, camisa 27, apareceu como elemento surpresa na entrada da pequena área para finalizar e abrir o placar para a Veterana, levando o Lanchão à festa.

Chances perdidas e o empate visitante

No segundo tempo, a Francana teve oportunidades claras para ampliar o placar e encaminhar a classificação. Aos 9 minutos, o lateral Leandro avançou pela direita e ficou cara a cara com o goleiro, mas optou pelo chute e errou o alvo, enquanto Baianinho aparecia livre para receber o passe. Pouco depois, aos 11, um cruzamento perigoso de Tico passou por três jogadores da Francana dentro da área, mas ninguém conseguiu empurrar para o gol.

Quem não faz, leva. O ditado se aplicou e, após desperdiçar suas chances, a Veterana viu o Monte Azul crescer. Aos 22 minutos, o atacante Rian teve a melhor chance dos visitantes, cabeceando para fora com o goleiro Jonathan Braz já batido no lance. A pressão surtiu efeito aos 30 minutos, quando, após um belo cruzamento, o atacante Matheus Costa subiu mais que a zaga e testou firme para empatar a partida.

Decisão em Monte Azul

Com o placar final de 1 a 1, a decisão da vaga para as quartas de final da Copa Paulista está totalmente em aberto. O jogo da volta será no próximo domingo, 31, às 10h, no estádio Otacília Patrício Arroyo, em Monte Azul. A Francana precisará de uma vitória simples para avançar no tempo normal.

