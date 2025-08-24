Estevão brilha e é o melhor em campo pela 1ª vez na Inglaterra

Em uma atuação de encher os olhos, o jovem talento francano Estevão Willian, de apenas 18 anos, conquistou nesta sexta-feira (22) sua primeira eleição de "Man of the Match" (Melhor em Campo) em uma partida da Premier League. Atuando pelo Chelsea, o ponta-direita foi o grande destaque na vitória da equipe londrina, demonstrando a habilidade e a ousadia que o consagraram como uma das maiores promessas do futebol mundial.

A partida, válida pela segunda rodada do campeonato inglês, contra o também londrino West Ham United, viu um Chelsea dominante, e muito se deveu à performance inspirada do brasileiro. Estevão, conhecido como "Messinho" desde as categorias de base do Palmeiras, infernizou a defesa adversária com seus dribles rápidos, visão de jogo apurada e passes precisos.

O ápice de sua atuação veio ainda no primeiro tempo. Com o placar ainda apertado, o francano recebeu a bola na lateral, costurou por entre três marcadores e deu uma assistência primorosa para o gol de Enzo Dias, que ajudou a garantir a vitória dos "Blues" por 5 a 1.