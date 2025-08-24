Estevão brilha e é o melhor em campo pela 1ª vez na Inglaterra

Em uma atuação de encher os olhos, o jovem talento francano Estevão Willian, de apenas 18 anos, conquistou nesta sexta-feira (22) sua primeira eleição de "Man of the Match" (Melhor em Campo) em uma partida da Premier League. Atuando pelo Chelsea, o ponta-direita foi o grande destaque na vitória da equipe londrina, demonstrando a habilidade e a ousadia que o consagraram como uma das maiores promessas do futebol mundial.
A partida, válida pela segunda rodada do campeonato inglês, contra o também londrino West Ham United, viu um Chelsea dominante, e muito se deveu à performance inspirada do brasileiro. Estevão, conhecido como "Messinho" desde as categorias de base do Palmeiras, infernizou a defesa adversária com seus dribles rápidos, visão de jogo apurada e passes precisos.
O ápice de sua atuação veio ainda no primeiro tempo. Com o placar ainda apertado, o francano recebeu a bola na lateral, costurou por entre três marcadores e deu uma assistência primorosa para o gol de Enzo Dias, que ajudou a garantir a vitória dos "Blues" por 5 a 1.
Ao final do jogo, o sistema de som do estádio anunciou seu nome como o melhor da partida, para delírio dos torcedores do Chelsea, que já o têm como um novo xodó. Em entrevista na saída do gramado, Estevão não escondeu a emoção.
"É um sonho que se realiza. Jogar na Premier League já é incrível, mas ser eleito o melhor em campo, com essa torcida maravilhosa gritando meu nome, é algo que vou guardar para sempre. Agradeço a Deus, à minha família que sempre me apoiou e a toda a equipe, que me deu confiança desde o primeiro dia", declarou o jovem, com um sorriso tímido, mas radiante.
O técnico do Chelsea, o italiano Enzo Maresca também fez questão de elogiar a joia brasileira em sua coletiva de imprensa. "Sabíamos do potencial do Estevão quando o contratamos, e hoje ele mostrou a todos por quê. Ele tem uma maturidade impressionante para a idade e uma qualidade técnica rara. Este é apenas o começo de sua jornada, e estamos muito animados com o que o futuro reserva para ele aqui no clube."
