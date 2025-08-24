Franca une infraestrutura e talentos para atrair investimentos

Franca desponta como uma das cidades mais promissoras do Brasil para quem busca unir qualidade de vida e oportunidades de negócios. Localizada em posição estratégica no interior paulista, a cidade é servida por importantes rodovias, como Cândido Portinari/Anhanguera e Engenheiro Ronan Rocha, além de contar com aeroporto, garantindo logística ágil e eficiente para empresas de diversos setores.

O capital humano é marca registrada da cidade. Reconhecida pela excelência na educação básica e pela sólida rede de ensino técnico e superior, Franca garante mão de obra altamente qualificada. Cursos gratuitos de capacitação oferecidos pela Prefeitura de Franca fortalecem esse diferencial, criando profissionais prontos para os desafios de uma economia digital e globalizada.

A força empreendedora local também se apoia em parques industriais bem estruturados e em políticas de incentivo à inovação. Essa combinação atrai indústrias, startups e iniciativas de e-commerce, tornando o município um verdadeiro ecossistema de desenvolvimento.

Nos indicadores nacionais, Franca figura entre os municípios mais bem avaliados do país. Está no grupo das cinco cidades brasileiras com melhor desempenho em saneamento básico, segundo levantamentos recentes, e ocupa a segunda posição no ranking Veja/Macroplan de qualidade de vida. Esses resultados reforçam a imagem de uma cidade que alia eficiência em serviços públicos essenciais a um ambiente propício para viver, trabalhar e investir.

Além da competitividade econômica, Franca se destaca pelos altos índices em saúde e segurança, segundo rankings nacionais. Esse equilíbrio entre negócios e qualidade de vida contribui para reter talentos e ampliar a confiança de quem investe aqui.

Ao unir tradição industrial, modernidade tecnológica e o entusiasmo de sua população, Franca consolida-se como cidade preparada para o futuro. Um lugar em que infraestrutura sólida e talentos qualificados se encontram para gerar prosperidade.

Para conhecer um pouco mais de Franca e tudo que a cidade oferece, clique aqui.