Tiros no peito: jovem é socorrido em desespero por amigos

A madrugada deste sábado, 23, foi marcada por desespero no Jardim Aeroporto III, em Franca (SP). Um jovem de 20 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio e chegou em estado grave à UPA do bairro após ser baleado com dois tiros no peito.

De acordo com testemunhas, a vítima estava em uma praça na rua José Pereira Filho com amigos quando um carro se aproximou. Um homem desceu do veículo, chamou o jovem pelo nome e, em seguida, atirou contra ele. Dois disparos acertaram diretamente seu peito. Após a ação, o atirador voltou para o carro e fugiu rapidamente.

Sem tempo a perder, os próprios amigos colocaram o jovem dentro de um veículo e seguiram em alta velocidade até a UPA do Aeroporto. Uma testemunha que aguardava atendimento relatou o desespero da cena. “Eles pararam o carro na porta, desceram correndo, um deles puxou o rapaz inconsciente do banco de trás, outro pegou pelas pernas e entraram gritando ‘ajuda, ajuda’. Uma mulher que estava com eles também pedia socorro. O motorista gritava: ‘é tiro, ele tomou um tiro’”, contou, sem se identificar.