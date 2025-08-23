Conversa na praia

A bola fez bam! E de novo bam! Era vermelha e grande. Bateu duas vezes na areia molhada. Tinha sido bem impulsionada. Lembrei-me de campanha de trânsito dos anos 70: “Atrás de uma bola sempre vem uma criança”.

Mas ali criança não correria perigo. Era uma praia particular, se é possível considerar que pessoas possam ser proprietárias de um pedaço da natureza. Deveria pertencer a todos; não era afinal aquele lugar “patrimônio da humanidade?” A humanidade, dividida demais.

Minha neta estava agachada a cinquenta metros de mim. Andava na fase de coletar conchas. Eu procurava me proteger debaixo de uma barraca, pois a partir das dez, naquele ponto extremo do país, o sol começava a castigar.