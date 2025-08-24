Fechando as comemorações do mês de aniversário do Centro de Voluntários, que presta importantes serviços à comunidade há mais de 24 anos, especialmente aos pacientes em tratamento no Hospital do Câncer de Franca, a presidente Dalila Barioni e sua diretoria organizam o já tradicional Abraço Amigo. O evento acontece no dia 26 de agosto, às 19h, no Espaço Flamboyant. O convidado especial da noite será nosso técnico campeão, Helinho, que recentemente conquistou o título com a Seleção Brasileira Sub-23 no Global Jam. Claro que estarei lá para deixar meu abraço a esses voluntários que fazem a diferença na vida de tantas pessoas. Parabéns!

Feira Cultural

No dia 20 de agosto, começou mais uma edição da GIMA, evento idealizado em 2008 pelos empresários Flávia Lancha e Lucileida de Castro, como uma iniciativa da Labareda Agropecuária. O objetivo é integrar crianças da zona rural e urbana, promovendo respeito e cidadania através de uma gincana educativa. Inicialmente, 160 crianças participaram; hoje, são 4 mil beneficiadas apenas nesta edição de 2025. Um projeto lindo e inclusivo que se tornou a maior feira cultural da Alta Mogiana.

Sucesso