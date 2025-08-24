Fechando as comemorações do mês de aniversário do Centro de Voluntários, que presta importantes serviços à comunidade há mais de 24 anos, especialmente aos pacientes em tratamento no Hospital do Câncer de Franca, a presidente Dalila Barioni e sua diretoria organizam o já tradicional Abraço Amigo. O evento acontece no dia 26 de agosto, às 19h, no Espaço Flamboyant. O convidado especial da noite será nosso técnico campeão, Helinho, que recentemente conquistou o título com a Seleção Brasileira Sub-23 no Global Jam. Claro que estarei lá para deixar meu abraço a esses voluntários que fazem a diferença na vida de tantas pessoas. Parabéns!
Feira Cultural
No dia 20 de agosto, começou mais uma edição da GIMA, evento idealizado em 2008 pelos empresários Flávia Lancha e Lucileida de Castro, como uma iniciativa da Labareda Agropecuária. O objetivo é integrar crianças da zona rural e urbana, promovendo respeito e cidadania através de uma gincana educativa. Inicialmente, 160 crianças participaram; hoje, são 4 mil beneficiadas apenas nesta edição de 2025. Um projeto lindo e inclusivo que se tornou a maior feira cultural da Alta Mogiana.
Sucesso
No último sábado, 23 de agosto, tive o prazer de conferir de perto as atividades finais. Autoridades, empresários e formadores de opinião também estiveram presentes, e foi lindo ver a alegria estampada no rostinho de cada criança. Parabéns pelo projeto e que venham muitas outras edições! Na foto, a idealizadora e realizadora da GIMA, Flávia Lancha, com a pequena Lívia, do CEAC Pedregulho, que ganhou uma das 240 bicicletas sorteadas durante o evento.
Queridos
É uma alegria conhecer uma família tão especial. O patriarca, José Humberto Galvão, passou parte de sua vida na construção civil como instalador hidráulico, acumulando mais de 30 anos de experiência, que o levou até a bem sucedida Locbem Equipamentos. Pensando em modernizar o setor e facilitar a vida dos profissionais, ele conta com a ajuda preciosa das filhas Fernanda, Bruna, Eduarda e Marcela, que trazem novidades e iniciam uma trajetória de expansão. Agradeço a receptividade e carinho; com certeza estaremos juntos nos 50 anos de Noite EP, dia 24 de outubro, no Villa Eventos.
Abraços
Abraços especiais ao amigo sempre querido, o empresário Sidnei Franco da Rocha, que comemorou nova idade no dia 22 de agosto, ao lado de sua amada Diva e familiares. Desejo um novo ciclo repleto de saúde e alegrias. Espero vê-los nos 50 anos de Noite EP!
20 anos
Em comemoração aos 20 anos do Conselho da Mulher Empreendedora da ACIF, ocorreu no dia 20 de agosto um evento que reuniu mais de 600 mulheres em busca de conhecimento, networking e muitas surpresas. O 11º Fórum da Mulher Empreendedora foi realizado no Villa Eventos e contou com painéis e palestras de empreendedoras de sucesso, que compartilharam suas histórias de vida e carreira. A participação mais esperada do evento foi da professora e jornalista Cíntia Chagas. Na foto, estão as coordenadoras do CME: Thalita Rossi, Mislene Cunha e Naiara Costa.
Presença
Marcou presença uma parte do Grupo Mulheres do Brasil Franca, com a coordenadora Eliane Querino, além das empresárias Rosângela Pelizaro, Silvia Bittar e Cristina Buranelli, e das advogadas Mônica Lima e Lígia Almeida Prado. Muitas delas já foram integrantes do CME e até coordenadoras, e fizeram questão de abraçar a fundadora do CME, Lila Crespo, que recebeu uma homenagem especial.
Eliane
Aproveito a ocasião para parabenizar a super empresária, professora e fundadora da tradicional e renomada escola de idiomas Know How Brazil, Eliane Querino. Como uma das principais representantes do Grupo Mulheres do Brasil e coordenadora do grupo em Franca, ela atua em diversos setores e ainda consegue tempo para ser esposa, mãe e amiga. Desejo a ela um novo ciclo repleto de luz e alegria. Meu abraço é cheio de carinho e admiração.
Expo Magalu
Nos dias 20 e 21 de agosto, ocorreu a 4ª edição da Expo Magalu no Distrito Anhembi, em São Paulo. O evento visa inspirar o ecossistema de empreendedorismo no Brasil, abordando temas como conexões, logística e caminhos para empreender. Contou com a presença de importantes palestrantes do Grupo Magalu e de outras empresas. Luiza Trajano, presidente do Conselho, Frederico Trajano, CEO, e Fabrício Garcia, vice-presidente, participaram de uma troca enriquecedora com o público. No último dia, o ex-jogador Helinho Garcia, do Sesi Franca Basquete, também esteve presente. Parabéns ao Magalu pelo sucesso do evento!
Próximo projeto
Sempre gentil e elegante, a professora doutora Lamia Saad Tossi segue se dedicando ao conhecimento e a trabalhos sociais em Franca e Pedregulho. Recentemente, conversei com ela e soube que seu próximo projeto é escrever mais um livro. Além disso, Lamia aguarda com expectativa os 50 anos da Noite EP e promete ser uma das mais elegantes da ocasião.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.