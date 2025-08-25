Cão-guia, companheiro de liberdade de Viviane, precisa de ajuda

Com uma história no esporte em Franca, Viviane dos Santos, 39 anos, uma pessoa cega, enfrenta um momento difícil com seu companheiro, o cão-guia Homer.
O cão, que é fundamental para a segurança e confiança de Viviane em suas atividades diárias, está com problemas de saúde graves, com pedra nos rins, inflamação no intestino e gastrite. Ele necessita de tratamento e medicações. O custo atualizado do tratamento e exames fica em torno de R$ 15 mil.
O cão-guia é um labrador de 3 anos e também necessita de sessões de hemodiálise. "O Homer é minha liberdade. E agora ele precisa de todos nós", postou Viviane, nas redes sociais, ao lançar uma vaquinha.
Viviane, atleta PCD que defendeu Franca em competições como atletismo e golball, apela por ajuda, através de uma vaquinha para arrecadar recursos para salvar o cão. Atualmente Viviane está vivendo em São José dos Campos, já que foi contratada para defender a equipe de atletismo daquela cidade.
A atleta reforça que ver um cão-guia doente é como ver uma parte de si mesma enfraquecida. “Quando ele está bem, a pessoa cega pode ser inteira no mundo. Quando ele adoece, tudo para. E só com solidariedade é possível seguir em frente”, completou a atleta, ao deixar o contato para contribuições: PIX 41992177277.
