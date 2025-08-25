Cão-guia, companheiro de liberdade de Viviane, precisa de ajuda

Com uma história no esporte em Franca, Viviane dos Santos, 39 anos, uma pessoa cega, enfrenta um momento difícil com seu companheiro, o cão-guia Homer.

O cão, que é fundamental para a segurança e confiança de Viviane em suas atividades diárias, está com problemas de saúde graves, com pedra nos rins, inflamação no intestino e gastrite. Ele necessita de tratamento e medicações. O custo atualizado do tratamento e exames fica em torno de R$ 15 mil.

O cão-guia é um labrador de 3 anos e também necessita de sessões de hemodiálise. "O Homer é minha liberdade. E agora ele precisa de todos nós", postou Viviane, nas redes sociais, ao lançar uma vaquinha.