Tumulto no PS: mulher 'apronta' confusão exigindo atendimento

Uma mulher causou confusão no Pronto-Socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz", em Franca, na noite de quarta-feira, 20, ao exigir atendimento. Testemunhas registraram o momento em que ela arremessou cadeiras e papéis, além de invadir a sala de acolhimento. A Polícia Militar foi chamada e precisou conter a situação.
A moradora chegou acompanhada de uma criança e alegou estar com pressão alta, exigindo ser atendida por um médico imediatamente.
Irritada com a demora, começou a gritar e derrubar os bancos de espera, depois cadeiras de rodas no corredor da unidade. Na sala de acolhimento, jogou no chão documentos da equipe de enfermagem.
Ela só foi controlada com a chegada a corporação. A criança, no entanto, já estaria recebendo atendimento antes do tumulto.
O caso se soma a uma sequência de agressões contra profissionais da saúde em Franca. No último domingo, 17, um homem foi acusado de agredir três servidores da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto. Já em 4 de agosto, uma mulher deu um tapa no rosto de uma enfermeira na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Luíza.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.