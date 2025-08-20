Tumulto no PS: mulher 'apronta' confusão exigindo atendimento

Uma mulher causou confusão no Pronto-Socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz", em Franca, na noite de quarta-feira, 20, ao exigir atendimento. Testemunhas registraram o momento em que ela arremessou cadeiras e papéis, além de invadir a sala de acolhimento. A Polícia Militar foi chamada e precisou conter a situação.

A moradora chegou acompanhada de uma criança e alegou estar com pressão alta, exigindo ser atendida por um médico imediatamente.

Irritada com a demora, começou a gritar e derrubar os bancos de espera, depois cadeiras de rodas no corredor da unidade. Na sala de acolhimento, jogou no chão documentos da equipe de enfermagem.