Vereador é acusado de quebrar o celular de garota de programa

Um vereador de Miguelópolis é acusado de agredir uma mulher e quebrar o celular dela, avaliado em cerca de R$ 8,5 mil, durante uma festa no Rancho Água Doce, na noite dessa segunda-feira, 18. A Polícia Militar registrou a ocorrência, que será investigada pela Polícia Civil.
Segundo o boletim de ocorrência, a mulher, que se identificou como garota de programa, relatou que iria iniciar um programa com o vereador Márcio José Dias Esteves (PSD), conhecido como “Pititim”. A discussão, segundo ela, começou quando o parlamentar teria tentado manter relação sem preservativo e se recusado a pagar o valor combinado.
Ainda conforme a vítima, ao tentar tirar uma foto do vereador, ele teria tomado o aparelho, um iPhone 16 Pro Max, e o quebrado em seguida. Ela disse ter sido agredida com um soco no olho e que a briga só terminou após a intervenção de outras pessoas presentes no rancho. Após o episódio, o vereador teria deixado o local a pé.
Quando a Polícia Militar chegou ao local, o parlamentar já não estava mais presente. Imagens feitas no rancho e supostos áudios relacionados à ocorrência circulam em redes sociais e foram encaminhados à Polícia Civil, que deve conduzir a investigação.
Outro lado
Em nota, o vereador Márcio José Dias Esteves negou ter estado presente no local no horário dos fatos. Ele afirmou que tomou conhecimento do ocorrido apenas por meio de publicações em redes sociais e explicou que esteve no Rancho Água Doce apenas para realizar a entrega de pescado, deixando o local em seguida.
O parlamentar destacou ainda seu compromisso com a transparência, a ética e a atuação em prol da comunidade de Miguelópolis.
Veja a nota na íntegra:
"O Vereador Márcio José Dias Esteves, em respeito à população de Miguelópolis e aos veículos de comunicação, vem a público esclarecer informações que circularam recentemente nas redes sociais.
O parlamentar informa que não estava presente no local no horário dos fatos relatados, tendo tomado conhecimento do ocorrido apenas por meio das publicações feitas nas redes sociais.
Ressalta ainda que, como é de conhecimento de todos, exerce atividade no ramo da pesca e, na data mencionada, esteve no referido local exclusivamente para realizar a entrega de pescado, deixando o ambiente logo em seguida.
O vereador reforça seu compromisso com a verdade, a transparência e a ética na vida pública, reafirmando que continuará pautando sua atuação em prol da comunidade miguelopense."
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.