Vereador é acusado de quebrar o celular de garota de programa

Um vereador de Miguelópolis é acusado de agredir uma mulher e quebrar o celular dela, avaliado em cerca de R$ 8,5 mil, durante uma festa no Rancho Água Doce, na noite dessa segunda-feira, 18. A Polícia Militar registrou a ocorrência, que será investigada pela Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher, que se identificou como garota de programa, relatou que iria iniciar um programa com o vereador Márcio José Dias Esteves (PSD), conhecido como “Pititim”. A discussão, segundo ela, começou quando o parlamentar teria tentado manter relação sem preservativo e se recusado a pagar o valor combinado.

Ainda conforme a vítima, ao tentar tirar uma foto do vereador, ele teria tomado o aparelho, um iPhone 16 Pro Max, e o quebrado em seguida. Ela disse ter sido agredida com um soco no olho e que a briga só terminou após a intervenção de outras pessoas presentes no rancho. Após o episódio, o vereador teria deixado o local a pé.