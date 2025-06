Quer crescer? Descubra como a ACIF pode ajudar sua empresa

Em mais de 80 anos de trabalho, a ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca) se consolidou como especialista em oferecer benefícios e serviços focados no desenvolvimento, visibilidade e suporte empresarial. Ser parte da entidade é contar com uma rede de apoio sólida, que fortalece o empreendedor em diversas frentes.

Entre os principais diferenciais, estão as orientações gratuitas com profissionais especializados nas áreas de marketing, finanças e jurídica. O atendimento é individualizado e pensado para ajudar o associado a tomar decisões estratégicas e seguras.

A ACIF também amplia a visibilidade das marcas locais por meio de seus canais de comunicação, oferece qualificação e gera oportunidades de crescimento e vendas entre grupos formados por empresas associadas.

Confira um pouco do que a ACIF pode fazer pelo seu negócio e veja o que a comunicadora e associada Camila Pizzo tem a dizer no vídeo a seguir, em que ela conta como a entidade impactou sua trajetória.

ACIF te Conecta

Fortaleça seu networking e cresça com quem empreende.

Rede de Negócios: parcerias comerciais em grupos multissetoriais de até 40 empresas. Mais de R$ 600 mil em negócios fechados entre os membros.

Programa Empreender: união de empresas do mesmo segmento para crescer juntas.

Conselho da Mulher Empreendedora da ACIF: protagonismo feminino com ações, capacitações e representatividade.

ACIF te Direciona

Suporte especializado para decisões mais seguras.

Marketing estratégico: orientações personalizadas para sua marca.

Finanças: apoio técnico para organizar e projetar o negócio.

Jurídico: suporte em contratos, legislação e dúvidas trabalhistas.

ACIF te Desenvolve

Capacitação e estrutura para o crescimento da sua empresa.

Agenda de cursos: temas como liderança, vendas e gestão.

Palestras: treinamentos sob medida para sua equipe.

Estrutura: salas climatizadas e com recursos multimídia para reuniões e eventos.

ACIF Te Divulga

Visibilidade para quem empreende.

Portal ACIF: destaque para histórias inspiradoras de Franca e região.

Instagram: divulgação da sua marca nos stories da ACIF. Mais de 20 mil seguidores.

Hall de atendimento: use nosso espaço físico para exposição e vendas.

Entre em contato pelo WhatsApp e seja você também um associado ACIF: https://bit.ly/4kKW7Mq.