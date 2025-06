O Dedicado Diácono



A função do diácono é servir e estar sempre à disposição do responsável de sua paróquia, obedecendo ao bispo diocesano. Quem está há anos nesta atividade, auxiliando na Catedral Nossa Senhora da Conceição desde a época do Padre José Geraldo, e agora com o Padre Rogério Ruffo, é o Diácono João Cesar Martini. Parabéns a ele, que na terça passa para nova idade. Abraço.

Publicitário e artista



É tempo de abraçar esse publicitário e artista que tem se destacado por suas apresentações em escolas, casas de apoio ou nos eventos programados pela Prefeitura Municipal. É o amigo Paulo Gimenes, publicitário por formação, animador e cantor, que tem prazer em divertir a plateia. Recentemente esteve no programa do Ratinho, no SBT, contando piadas e cantando. Parabéns ao Paulinho, e um abraço também à sua Heloísa Vilela Bittar.