Francana empata com a Inter de Limeira e segue sem vencer

Na tarde deste sábado, 21, a Francana recebeu a Inter de Limeira no estádio José Lancha Filho, em Franca, pela segunda rodada da Copa Paulista 2025. A partida terminou empatada em 0 a 0, garantindo à Veterana seu primeiro ponto no torneio. Apesar do placar zerado, o confronto foi movimentado e contou com chances de gol para os dois lados.

A equipe comandada por Wantuil Rodrigues veio a campo com Jonathan Braz no gol, uma linha de quatro defensores com Leandro, Rodrigo, Rossi e Tico, além do jovem Raian e Vinícius compondo o meio. O setor ofensivo contou com Marlon Damer, Lacerda, Baianinho e Jhonata como referência na frente. Do outro lado, a Inter de Limeira, sob o comando de Ademir Fesan, apostou em uma formação sólida, com destaque para o capitão Maurício e o atacante Thiaguinho.

A Francana iniciou o jogo com uma postura agressiva e criou a primeira grande oportunidade logo aos sete minutos. Após recuperar a bola no meio-campo, a equipe puxou um contra-ataque veloz pela ponta. O cruzamento chegou limpo à entrada da área, mas o goleiro Arthur, da Inter, fez uma defesa segura, frustrando o ataque da casa.