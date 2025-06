Ajudante que morreu em grave acidente será sepultado neste sábado

A vítima do grave acidente com caminhão ocorrido na tarde desta sexta-feira, 20, na rodovia Anna Thereza Villela Roza Rodrigues Alves (SPA-384-334), em Restinga, foi identificada como Jeferson William da Cruz, de 40 anos.

Jeferson era ajudante e estava no caminhão que colidiu contra uma defensa metálica e, em seguida, tombou na pista.

Segundo as informações apuradas pela reportagem, os freios do veículo teriam falhado em um trecho de curva. O caminhão havia saído de Franca com destino a cidades da região, onde faria entregas de carnes. Jeferson morreu no local. O motorista e outro ajudante foram socorridos com vida.