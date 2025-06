Sesi Franca bate o Minas e conquista o tetra seguido do NBB

O Sesi Franca Basquete venceu o Minas por 86 a 73 na noite desta quarta-feira, 18, no ginásio "Pedrocão", em Franca, sagrando-se tetracampeão consecutivo do NBB (Novo Basquete Brasil) de 2024/2025. A equipe francana conquistou seu 15º título nacional em sua história.

Com a vitória, o time paulista fechou o playoff final da série melhor de cinco por 3 a 1.

O time francano abriu o placar com dois lances livres através de Georginho em falta cometida por Fuzaro. Nesse lance, o ala-armador do Minas machucou o nariz, deixando a quadra. A equipe mineira respondeu com uma cesta de três pontos com Franco Baralle. Em seguida, as duas equipes se revezaram no marcador. Com bolas importantes de David Jackson e Lucas Dias, o Franca venceu o primeiro quarto por 23 a 21.