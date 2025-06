Conheça a Sempre Franca, que cuida da limpeza de Franca

Você já parou para pensar em tudo o que acontece depois que o lixo é colocado na calçada? Em Franca (SP), esse trabalho é coordenado pela empresa Sempre Franca, concessionária responsável pelos serviços de limpeza urbana no município.

Diariamente, a Sempre Franca cuida da coleta e destinação correta dos resíduos, gerencia o aterro sanitário e garante que a cidade esteja limpa e bem cuidada — um serviço essencial para a saúde pública, o meio ambiente e a qualidade de vida da população.

Mas por trás da operação, há muito mais do que caminhões e serviços. A empresa investe constantemente em inovação e tecnologia, com sistemas de monitoramento em tempo real por GPS em todas as frentes de trabalho.

Um grande desafio é lidar com uma pequena parte da população que ignora a necessidade de respeitar a comunidade e descarta lixo na rua, em terrenos baldios ou em pontos irregulares. Em breve, um novo sistema de câmeras nos chamados pontos viciados — locais de descarte irregular — deve reforçar não apenas a limpeza urbana, mas também a segurança e fiscalização nas ruas da cidade.

Outro destaque recente é o aplicativo “Cidade Atende”, que aproxima ainda mais os moradores dos serviços de limpeza. Com ele, é possível agendar a coleta de itens inservíveis, fazer denúncias e acompanhar solicitações com poucos toques no celular.

Números que impressionam

A atuação da Sempre Franca é ampla e de grande impacto. Veja alguns dos principais indicadores:

364 mil habitantes atendidos todos os dias

82,34 km² de área urbanizada coberta por serviços diários

313 empregos diretos gerados no município

88 veículos e equipamentos operacionais em ação constante

135 mil toneladas de resíduos coletadas por ano

Mais que números, esses dados revelam a dimensão e a importância de um trabalho silencioso, mas fundamental.

Serviço

A Sempre Franca está sempre pronta para ouvir e atender a população:

0800-591-6842 (ligação gratuita)

App “Cidade Atende” – disponível para Android e iOS

Site oficial: sempreambiental.com.br