Mulher fica em estado grave após acidente sem cinto de segurança

Um acidente grave registrado na manhã desta terça-feira, 22, na Avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, em Franca, deixou Tuany Istéfani, de 31 anos, em estado preocupante após bater violentamente a cabeça no para-brisa do carro. A mulher seguia com o marido em um Fiat Palio azul quando o veículo colidiu contra uma Range Rover Evoque, após uma manobra inesperada de outro carro na via.

O casal que trabalha com expedição de e-commerce, havia acabado de deixar o filho na creche e seguia sentido Centro, a caminho do trabalho. O Fiat Palio era conduzido por Luís Davi Silva, de 25 anos, marido de Tuany. Ambos estavam sem cinto de segurança no momento do acidente — fator determinante para a gravidade das lesões.

O acidente aconteceu quando uma Saveiro branca, que estava estacionada na via, saiu sem sinalizar. Ao tentar desviar, Luís Davi acabou colidindo com a traseira da Range Rover Evoque, que transitava no mesmo sentido.