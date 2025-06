Cavalos soltos causam transtornos no Polo Clube

Seis cavalos de grande porte foram flagrados andando pelas ruas do bairro Polo Clube, na região Sul de Franca, na noite dessa quinta-feira, 5.

Segundo uma moradora, a frequência de animais soltos é frequente no bairro. Eles circulam pelas ruas e mexem nos lixos das residências, provocando sujeira e transtornos.

Em imagens recebidas nesta quinta-feira, é possível ver o momento em que um motorista está passando pela avenida do bairro e se depara com um dos animais no meio da via. Já em outra imagem, os animais estavam reunidos em um ponto de ônibus.