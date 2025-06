Último dia para se inscrever em estágio com bolsa de R$ 2.200

A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) está com uma vaga de estágio aberta em Franca, na área de operação e manutenção. As inscrições estão abertas até a próxima segunda-feira, 2, e devem ser feitas pelo site da companhia.

Para concorrer, é necessário ter 18 anos ou mais e estar matriculado a partir do terceiro semestre em cursos como Engenharia Civil, Ambiental, Mecânica, Elétrica, de Produção ou em áreas correlatas.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site da Sabesp (clique aqui).

O que faz o estagiário?