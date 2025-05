Aposentado morre após acidente com árvore; esmagamento abdominal

Um idoso de 74 anos, identificado como Antônio de Oliveira, morreu na madrugada desta quarta-feira, 21, na Santa Casa de Franca, após passar dois dias internado em estado grave. O aposentado havia sofrido um esmagamento abdominal enquanto realizava a poda de uma árvore no município de Pedregulho, na região de Franca.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o acidente aconteceu no último dia 19, por volta das 13h30. Após o ocorrido, Antônio foi socorrido e levado às pressas para o hospital, onde precisou ser submetido a procedimentos cirúrgicos de emergência.

Durante a internação na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), o quadro clínico do paciente se agravou devido ao desenvolvimento de uma infecção pulmonar. Apesar dos esforços da equipe médica, o idoso sofreu uma parada cardíaca por volta da 1h40 da madrugada e não resistiu.