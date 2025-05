'Cantinho' incentiva hábito da leitura entre alunos de Franca

A Secretaria de Educação de Franca deu início a um novo projeto voltado à promoção da leitura nas escolas municipais. O Cantinho da Leitura foi implantado na Emeb “Professora Dorotea Paulino Ferro”, localizada no Jardim Paulo Archetti, com o objetivo de criar um ambiente acolhedor que estimule nos alunos o gosto pelos livros e o hábito de ler.

A iniciativa é uma parceria com o Instituto Algar e já beneficia 678 estudantes da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental. O espaço foi construído dentro da própria unidade escolar e está disponível tanto durante as aulas, conforme o planejamento do professor, quanto nos momentos reservados à Sala de Leitura.

Para a secretária de Educação, Márcia Gatti, o projeto vai além do incentivo ao desempenho escolar. “Espaços como esse proporcionam momentos de prazer, descobertas e convivência com o universo literário, contribuindo para a formação de leitores críticos e apaixonados pelos livros”, destacou.