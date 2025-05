O Centro de Voluntários realiza, de 8 a 10 de maio, a super campanha 'Anjos Existem - Suplementos'. A ação acontece no Franca Shopping, onde a entidade terá um quiosque para arrecadação de recursos que serão destinados à compra dos suplementos necessários para a alimentação dos pacientes carentes em tratamento oncológico no Hospital do Câncer de Franca. A presidente Dalila Barin, sua diretoria e os voluntários já estão na fase de preparativos finais. Se você estiver passando pelo shopping nesses dias, entre 12h e 21h, faça sua doação de qualquer valor. Com certeza, fará a diferença na vida de muitas pessoas.

Com os preparativos acelerados para o 13º Leilão União de Forças da APAE Franca, a diretoria vem realizando uma série de homenagens aos Embaixadores Vitalícios do evento, como Luiza Helena Trajano, Toninho Rizatti, Noedi Martins de Freitas, Celita Benedini, Fernanda Peixoto, entre outros. Fui gentilmente convidada para estar na belíssima e funcional sede da APAE no dia 28 de abril, onde fui recebida com carinho e alegria pelo presidente Paulo Henrique Ferreira e pelo diretor Ébio Pedroza. Na ocasião, Paulo Henrique e Ébio homenagearam a empresária e embaixadora Fernanda Peixoto (leia-se Benevida) com uma homenagem especial.

O Grupo Mulheres do Brasil de Franca, por meio de seu Comitê de Educação, está colaborando com a escola parceira E. E. Profª Carmem Munhoz Coelho no Programa de Alfabetização Emocional (PAE). Com um projeto voltado para o desenvolvimento da inteligência emocional, o programa tem se mostrado fundamental para o crescimento dos alunos, além de ser uma valiosa ferramenta de apoio para os professores.

Neste ano, o PAE, que já foi implementado em anos anteriores, expandiu sua atuação e está envolvendo 100% da comunidade escolar: estudantes, professores e pais.

Transformador



Os encontros estão acontecendo há algumas semanas, e o mais recente reuniu toda a comunidade, o que deixou as integrantes do grupo exultantes de alegria e realização por tudo o que a possibilidade de trabalhar com o PAE em uma escola representa: um lindo caminho de transformação. Na foto, algumas das integrantes do Mulheres do Brasil que fazem a diferença e estão empenhadas neste importante projeto: Sandra Junqueira, Elaise Barbosa, Gracia Carloni, Claudia Caravieri (professora de Português) e Lorena Cassia Oliveira (professora de Libras)

Empreendedora



Helena Assis aproveitou um de seus hobbies para empreender. Apaixonada por crochê e macramê, uniu seu lado artesã ao empreendedorismo e criou sua própria marca, o Canto da Sereia, onde todos os produtos são confeccionados por ela. Uma peça mais linda e exclusiva que a outra. Nessa empreitada, conta com o apoio do marido, Antônio Assis, que comemorou nova idade no dia 27 de abril, e já aproveito a oportunidade para abraçá-lo. Sucesso!

Cangoma