Neste 4 de maio é dia de abraçar um querido amigo e parceiro, que passa para nova idade. Falo do Marcos Parra, comandante da Parra Imobiliária e Remax empreendimentos. Forma com a arquiteta Vanessa Camillo um casal simpático e de sucesso nos negócios. Parabéns e um abraço a eles.



Mário José e Carolina

Uma empresa francana de prestação de serviços no segmento veterinário, a Cão Francano, está completando 25 anos de atividades, com uma crescente e fiel clientela. No comando, o amigo de longa data, competente veterinário Mário José de Castro Pereira, tendo ao lado a esposa e parceira, Ana Carolina, com sua experiente equipe. Parabéns a todo grupo.

Dicas Práticas

Seguimos hoje falando de propriedade de temperos que podem substituir o sal. Tem a salsa, de ação digestiva e anti-inflamatória. O coentro, que melhora a digestão e também é fonte de vitaminas A, C e do complexo B. E o alecrim, que auxilia no combate à bactéria Pylori, responsável por úlceras.

Parabéns, maestro